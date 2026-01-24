Μινεάπολη: Νέο αιματηρό περιστατικό - Πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σκότωσαν πολίτη

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μινεσότα έπειτα από νέο περιστατικό πυροβολισμών, στη Μινεάπολη, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας, πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), πυροβόλησαν και σκότωσαν πολίτη.

Ο Τιμ Γουόλς, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, απαιτώντας την άμεση παύση των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων για τον έλεγχο της μετανάστευσης στην περιοχή.

Με μια οργισμένη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γουόλς χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και αποκάλυψε πως είχε ήδη επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο για το ζήτημα. Ο Κυβερνήτης τόνισε πως η κατάσταση είναι «αρρωστημένη» και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει άμεσα τους χιλιάδες, όπως τους χαρακτήρισε, βίαιους και ανεκπαίδευτους πράκτορες από το έδαφος της Μινεσότα.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι της Μινεάπολης επιβεβαίωσαν ότι διερευνούν τις αναφορές για τον πυροβολισμό ενός άνδρα στο νότιο τμήμα της πόλης. Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή του συμβάντος, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των τοπικών αρχών.

Το νέο αυτό επεισόδιο κλιμακώνει την ήδη υπάρχουσα ένταση μεταξύ της πολιτειακής ηγεσίας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις τακτικές καταστολής που εφαρμόζονται.

*Με πληροφορίες από Reuters

