Μινέαπολη: Τα πέντε σημεία - κλειδιά στο νέο βίντεο από το κινητό του πράκτορα της ICE

Το βίντεο που κατέγραψε με το κινητό του ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) καθώς πυροβολούσε θανάσιμα την 37χρονη Renee Nicole Good στη Μινεάπολη των ΗΠΑ κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Παρασκευή (09/01), αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για το περιστατικό από μία σπάνια οπτική γωνία.

Στο 47 δευτερολέπτων βίντεο φαίνεται για πρώτη φορά ότι η Renee Nicole Good μίλησε στον πράκτορα της ICE, Jonathan Ross, πριν αυτός ανοίξει πυρ εναντίον της. Αποκαλύπτει επίσης ότι, μια στιγμή πριν από τους πυροβολισμούς, η φίλη της Good την προέτρεψε να φύγει από το σημείο, καθώς ακούγεται να λέει «οδήγα!» («Drive, baby, drive»), στην οδηγό.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Αυτό που δεν αποτυπώνει καθαρά το βίντεο είναι αν το όχημα της 37χρονης μητέρας ήρθε σε επαφή με τον Ross, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να δηλώνει χθες ότι το οπτικοακουστικό υλικό αθωώνει τον πράκτορα της ICE.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο και πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», έγραψε ο Βανς στο X.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Η Washington Post είχε αποκαλύψει ότι το SUV της Good είχε κινηθεί προς τον Ross καθώς αυτός στεκόταν μπροστά του, σύμφωνα με μια ανάλυση καρέ-καρέ διαφορετικών βίντεο. Ωστόσο, ο Ross κατάφερε να απομακρυνθεί και να πυροβολήσει τουλάχιστον δύο από τις τρεις φορές ενώ στεκόταν στο πλάι του οχήματος καθώς αυτό τον προσπερνούσσε, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση της Post.

Μινεσότα: Τα πέντε σημεία-κλειδιά του περιστατικού που αποκαλύπτει το νέο βίντεο

1. Η Good μιλάει στον Ross

Την Τετάρτη το πρωί, λιγότερο από ένα λεπτό πριν από τους πυροβολισμούς, ο Ross περπατά γύρω από το όχημα της Good.

Καθώς περνάει από την πόρτα του οδηγού, εκείνη του μιλάει από το ανοιχτό παράθυρο. «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», λέει η 37χρονη Good χαμογελώντας ειρωνικά στον πράκτορα. Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το σχόλιό της. Στο βίντεο, ο Ross δεν μιλάει πριν από τους πυροβολισμούς.

2. Λογομαχία από τη φίλη της

Η γυναίκα που ήταν μαζί με τη Good έρχεται αντιμέτωπη με τον Ross καθώς αυτός περπατά πίσω από το SUV.

«Δεν αλλάζουμε τις πινακίδες μας κάθε πρωί», του λέει, σε μια προφανή αναφορά στις κατηγορίες ότι οι πράκτορες της ICE αλλάζουν τις πινακίδες των οχημάτων της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των ελέγχων μετανάστευσης. «Θέλεις να μας επιτεθείς; Πήγαινε να φας τίποτα, μεγάλε», φαίνεται να του λέει, ενώ τον τραβά κι εκείνη σε βίντεο από το κινητό της.

3. «Drive, baby, drive»

Καθώς φτάνουν κι άλλοι πράκτορες και δίνουν εντολή στη Renee Good να βγει από το όχημά της, «Βγες από το αυτοκίνητο», «βγες από το γ... αυτοκίνητο», η γυναίκα που ήταν μαζί της προσπαθεί να ανοίξει την μπροστινή πόρτα του συνοδηγού, όπως δείχνει το βίντεο. Η πόρτα δεν ανοίγει. Στο πίσω κάθισμα φαίνεται ένα σκυλί.

Ένας από τους πράκτορες προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της Renee Good. Αυτή βάζει το όχημα σε όπισθεν και η φίλη της φαίνεται να την ενθαρρύνει να φύγει.

«Drive, baby, drive», λέει η γυναίκα.

4. Η Good κοιτά κατάματα τον Ross και στρίβει για να φύγει

Ο Ross περνά μπροστά από το όχημα καθώς αυτό κινείται προς τα πίσω.

Η κάμερα καταγράφει για λίγο τη Renee Good, η οποία μιλούσε με τους πράκτορες στο παράθυρο της, να στρέφει το βλέμμα της μπροστά, μέσα από το παρμπρίζ.

Στη συνέχεια, κοιτάζει προς τα κάτω καθώς βάζει το όχημα σε κίνηση. Κοιτάζει ξανά προς τα πάνω καθώς στρίβει το τιμόνι προς τα δεξιά, μακριά από τον Ross.

5. Βρισιές και πυροβολισμοί

Καθώς το όχημα προχωράει, ο Ross στέκεται κοντά στην μπροστινή γωνία του οχήματος, από την πλευρά του οδηγού. Κάποιος βγάζει ένα επιφώνημα: «Whoa»!

Η κάμερα του Ross στρέφεται προς τον ουρανό, αλλά δεν πέφτει στο έδαφος.

Ακούγεται ένας πυροβολισμός, και στη συνέχεια δύο ακόμη σε γρήγορη διαδοχή. Ο Ross φαίνεται να εστιάζει ξανά την κάμερά του στο SUV σχεδόν αμέσως, πριν αυτό συντριβεί σε κοντινή απόσταση.

Μια ανδρική φωνή - δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει - ακούγεται να προφέρει δύο βρισιές: «Γα----νη σκ--α».

Το πλήρες βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DTTVU0xiqm9/

