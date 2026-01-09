Μινεάπολη: «Ανήσυχος» ο δήμαρχος για την έλλειψη αμεροληψίας στην έρευνα για την εν ψυχρώ δολοφονία

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στη Μινεάπολη.

Την ανησυχία του σχετικά με την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για την δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, ενώ απηύθυνε έκκληση για τη συμμετοχή τοπικών ερευνητών σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει δεκάδες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Η δολοφονία της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της ICE.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται πριν ξεκινήσουν πορεία προς τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που σκότωσε τη Renee Nicole Good στη Μινεάπολη. AP

Οι τοπικές Aρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, αποκλείστηκαν από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές και κυρίως το FBI.

Από την Τετάρτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν πως ο αστυνομικός που σκότωσε την 37χρονη Αμερικανίδα ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και τις ζωές των συναδέλφων του, διότι το θύμα επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημα που οδηγούσε.

Professional agitator Renee Good from out of state chose her own outcome.



She is in Minneapolis harassing ICE, she has her car blocking the street.



1.) she is ordered out of her car

2.) she refuses

3.) she backs up

4.) she drives forward into an ICE agent

5.) ice agent pulls… pic.twitter.com/VtOTTcBVgE — Spicey Bits (@SpiceyBits) January 7, 2026

«Το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Παμ Μπόντι και αυτή η κυβέρνηση έχουν ήδη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σε αυτήν την υπόθεση είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα. «Γνωρίζουμε πως έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της έρευνας», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός δήμαρχος.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως μια ερευνητική υπηρεσία της πολιτείας Μινεσότα «αναλάμβανε πάντα αυτές τις έρευνες», διερωτώμενος «γιατί αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία».

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

Οι αιρετοί αξιωματούχοι αυτού του προπυργίου του Δημοκρατικού Κόμματος αμφισβητούν ανοικτά την επίσημη εκδοχή όσων εκτυλίχθηκαν, βασιζόμενοι σε βίντεο, τα οποία φαίνεται πως διαψεύδουν το γεγονός ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε την Γκουντ κινδύνευε.