Μινεάπολη: Τα βίντεο της ICE που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή της αυτοάμυνας

Μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενώ αντιστεκόταν σε υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη.

Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ισχυρίστηκαν ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ «εμπόδιζε την κυκλοφορία» με το αυτοκίνητό της, ενώ πραγματοποιούσαν έφοδο στην πόλη της Μινεάπολις την Τετάρτη.

Ένας υπάλληλος πυροβόλησε τρεις φορές το παρμπρίζ του μπορντό SUV της, τραυματίζοντας θανάσιμα την γυναίκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα «με βίαιο, σκόπιμο και κακόβουλο τρόπο έτρεξε πάνω στον πράκτορα της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Ωστόσο, η εφημερίδα The Telegraph ανέλυσε το βίντεο, το οποίο δείχνει ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ φαινόταν να απομακρύνει το αυτοκίνητό της από τον πράκτορα της ICE, με τον οποίο δεν είχε καμία επαφή, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την εκδοχή του Λευκού Οίκου.

Η αρχή

Πράκτορες της ICE βρισκόταν στην πόλη στο πλαίσιο μιας μαζικής ομοσπονδιακής επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στις 6 Ιανουαρίου.

Περίπου 2.000 πράκτορες αποσπάστηκαν στην περιοχή Μινεάπολη-Σαιντ Πωλ για στοχευμένες συλλήψεις, επιδρομές και έρευνες σχετικά με την παράνομη μετανάστευση και υποψίες απάτης.

Το ευρέως διαδεδομένο βίντεο του συμβάντος ξεκινά με πολλά φορτηγά, που ανήκουν τόσο στην ICE όσο και σε πολίτες, διασκορπισμένα σε μια χιονισμένη οδό στο νότιο Μινεάπολη, κοντά στην Portland Avenue και την 34th Street. Μια διαμαρτυρία είχε λάβει χώρα κατά μήκος της οδού.

Το όχημα της Ρενέ Νικόλ Γκουντ , ένα μπορντό Honda Pilot, φαίνεται παρκαρισμένο απέναντι.

Αρχικά φαίνεται ότι εμποδίζει το δρόμο, αλλά ένα χέρι φαίνεται από το παράθυρο του οδηγού και φαίνεται να κάνει νόημα σε έναν άλλο οδηγό να περάσει. Ένα γκρι Ford Explorer φαίνεται να οδηγεί μπροστά από το όχημα της 37χρονης και συνεχίζει στο δρόμο.

Οι πυροβολισμοί

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα γκρι SUV Titan σταματάει μερικούς μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ . Φαίνεται να κάνει νόημα στο SUV, το οποίο οδηγούν πράκτορες της ICE, να περάσει.

Δύο πράκτορες της ICE βγαίνουν από το όχημά τους, με τον έναν να λέει στην 37χρονη να «βγει από το αυτοκίνητο» και να τραβάει επανειλημμένα τη λαβή της πόρτας του οδηγού. Ο πράκτορας της ICE προσπαθεί επίσης να ξεκλειδώσει το όχημα φτάνοντας μέσα από το παράθυρο. Η γυναίκα αρχίζει να κάνει όπισθεν, ενώ ο πράκτορας συνεχίζει να τραβάει την πόρτα της. Σταματά, στρίβει το όχημά της προς τα δεξιά και αρχίζει να προχωράει μπροστά, παρακάμπτοντας ένα άλλο όχημα της ICE που είναι σταθμευμένο στα δεξιά της.

Καθώς το αυτοκίνητο στρίβει προς τα δεξιά, εμφανίζεται ένας άλλος πράκτορας της ICE, ο οποίος στεκόταν μπροστά από το όχημα.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ προχωράει με το αυτοκίνητό της, αναγκάζοντας τον πράκτορα της ICE να φύγει από τη μέση. Αυτός αμέσως βγάζει ένα όπλο και πυροβολεί τρεις φορές μέσα από το παρμπρίζ.

Η σύγκρουση

Το όχημά της συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα στο δρόμο, συγκρουόμενο με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα λίγα μέτρα μπροστά. Τώρα γνωρίζουμε ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ σκοτώθηκε στη συμπλοκή.

Μετά τη συμπλοκή, ακούγονται φωνές «ντροπή» από κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της ICE στην πόλη. Φωνές και κόρνες ακούγονται στο παρασκήνιο του βίντεο που δείχνει τα επακόλουθα.

Στο 1:24 του βίντεο, ακούγεται μια σπαρακτική φωνή: «Αυτή είναι η γυναίκα μου». «Έχω ένα εξάχρονο παιδί στο σχολείο», προσθέτει. «Δεν μπορώ καν να αναπνεύσω αυτή τη στιγμή».

Αργότερα, ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι γιατρός ρωτάει αν μπορεί να ελέγξει τον σφυγμό της γυναίκας. «Δεν με νοιάζει», απαντά ένας πράκτορας, λέγοντας στον άνδρα: «Έχουμε τους δικούς μας γιατρούς».

Όταν ένας πράκτορας της ICE της είπε να «χαλαρώσει», μια γυναίκα απάντησε οργισμένα: «Πώς να χαλαρώσω όταν μόλις σκότωσες τον γείτονά μου;».

Αναφέρθηκε ότι χρειάστηκαν περίπου 10 με 15 λεπτά για να φτάσουν άλλοι γιατροί, ενώ τα ασθενοφόρα καθυστέρησαν λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί στο δρόμο.

«Όταν έφτασαν, ήταν πεζή και μετέφεραν το σώμα της, κρατώντας την από τα άκρα, χωρίς καν να έχουν φορείο», δήλωσε η μάρτυρας Έμιλι Χέλερ στο NBC News. «Την μετέφεραν σαν σακί με πατάτες».

Οι συνέπειες

Το σημείο διαφωνίας επικεντρώνεται στο αν η γυναίκα είχε προσπαθήσει σκόπιμα να τραυματίσει τον πράκτορα της ICE που στεκόταν μπροστά από το όχημα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του προέδρου, ισχυρίστηκαν ότι πυροβολήθηκε από τον πράκτορα της ICE σε αυτοάμυνα.

Η Kristi Noem, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ισχυρίστηκε ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ , ποιήτρια, ήταν εγχώρια τρομοκράτης, ενώ ο προϊστάμενός της, ο κ. Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» που «αντιστέκονταν» στους πράκτορες της ICE.

Το βίντεο δείχνει τον πράκτορα της ICE να κάνει ένα βήμα πίσω ή να πηδάει μακριά καθώς το όχημα της γυναίκας κινείται, αλλά δεν φαίνεται να τον χτυπάει άμεσα.

Αμέσως μετά, ο πράκτορας μπόρεσε να απομακρυνθεί χωρίς εμφανή τραύματα.

Η οικογένεια της 37χρονης ισχυρίζεται ότι «δολοφονήθηκε».

«Είναι φρικτό, είναι δολοφονία. Όλοι είναι τρομερά σοκαρισμένοι αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρώην πεθερός της, Timmy Ray Macklin Sr, στην εφημερίδα The Telegraph. «Ήταν ένα καλό, εξωστρεφές άτομο. Δεν συμφωνούσα με πολλές από τις απόψεις της, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις να συμβαίνουν τέτοια πράγματα».

Ο Jacob Frey, δήμαρχος της πόλης, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα. «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα ότι αυτό είναι βλακείες», είπε για τον ισχυρισμό. Πρόσθεσε: «Δεν είναι εδώ για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Αυτό που κάνουν δεν είναι να εξασφαλίζουν την ασφάλεια στην Αμερική.

Αυτό που κάνουν είναι να προκαλούν χάος και δυσπιστία. Έχω ένα μήνυμα για την ICE: φύγετε από το Μινεάπολις».

