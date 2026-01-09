Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) Τζόναθαν «Τζον» Ρος να αποκαλεί την Ρενέ Γκουντ «γ… μ***» τη στιγμή που πυροβολεί την άοπλη γυναίκα στο Μινεάπολις, Μινεσότα.

https://www.instagram.com/reel/DTTVU0xiqm9/

Newly obtained cellphone footage from the ICE agent’s perspective shows Renee Good hitting the officer with her car before any shots were fired by the ICE agent.

In this case, car is used as a weapon against officer.

According to the book, this is rightfully self defense. pic.twitter.com/rv1Fxm8Z9q — Frankie™️? (@B7frankH) January 9, 2026

Η Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, εμφανίζεται στο βίντεο να κάθεται χαμογελαστή και ήρεμη πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου της, ενώ μιλά στον Ρος. Η Ρεμπέκα Γκουντ, που βρίσκεται έξω από το όχημα και καταγράφει με το κινητό της, προτρέπει την Ρενέ να κινηθεί για να αποφύγει τον κίνδυνο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ρος πυροβολεί τρεις φορές, με μία σφαίρα να χτυπά την Ρενέ στο κεφάλι μέσω του παρμπρίζ.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε αμερικανικές πόλεις, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στο Μινεάπολις. Στο ίδιο πλαίσιο, κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ποδοπατά κεριά αφιερωμένα στη μνήμη της Γκουντ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, αναπαρήγαγε το βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ο πράκτορας ενήργησε για αυτοάμυνα, παρά τις αντιδράσεις Δημοκρατικών που αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ περί απόπειρας επίθεσης της Γκουντ στον πράκτορα.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

