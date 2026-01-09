Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Νέο βίντεο από τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στην πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, το βίντεο είναι από την οπτική γωνία του αστυνομικού της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) που πυροβόλησε τη γυναίκα
Νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) Τζόναθαν «Τζον» Ρος να αποκαλεί την Ρενέ Γκουντ «γ… μ***» τη στιγμή που πυροβολεί την άοπλη γυναίκα στο Μινεάπολις, Μινεσότα.
Η Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, εμφανίζεται στο βίντεο να κάθεται χαμογελαστή και ήρεμη πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου της, ενώ μιλά στον Ρος. Η Ρεμπέκα Γκουντ, που βρίσκεται έξω από το όχημα και καταγράφει με το κινητό της, προτρέπει την Ρενέ να κινηθεί για να αποφύγει τον κίνδυνο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ρος πυροβολεί τρεις φορές, με μία σφαίρα να χτυπά την Ρενέ στο κεφάλι μέσω του παρμπρίζ.
Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε αμερικανικές πόλεις, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στο Μινεάπολις. Στο ίδιο πλαίσιο, κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ποδοπατά κεριά αφιερωμένα στη μνήμη της Γκουντ.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, αναπαρήγαγε το βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ο πράκτορας ενήργησε για αυτοάμυνα, παρά τις αντιδράσεις Δημοκρατικών που αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ περί απόπειρας επίθεσης της Γκουντ στον πράκτορα.