Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα από την Βενεζουέλα στο πόδι, αφού δέχτηκε επίθεση

Μια γυναίκα συγκρούεται με έναν πράκτορα της ICE στον τόπο ενός πυροβολισμού την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026, στη Μινεάπολη

Λίγες ημέρες μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από έναν πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το συμβάν, αφού δέχτηκε επίθεση με φτυάρι ενώ προσπαθούσε να πραγματοποιήσει σύλληψη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες -κατά την διάρκεια στοχευμένου ελέγχου- σταμάτησαν το όχημα ενός άνδρα από τη Βενεζουέλα που βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όταν ο άνδρας προσπαθούσε να διαφύγει από τον έλεγχο της ICE, ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε με το όχημα του σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, μέχρι που ένας πράκτορας της ICE τον έφτασε και τότε σημειώθηκε η συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο φέρεται να έφτασαν δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρεται να βγήκαν από το σπίτι τους και να επιτέθηκαν στον αστυνομικό. Τότε, ο άνδρας από την Βενεζουέλα επιτέθηκε στον πράκτορα με ένα φτυάρι και μια σκούπα, με αποτέλεσμα να δεχτεί πυρά από τον αστυνομικό στο πόδι, όπως αναφέρει το υπουργείο.

«Καθώς ο αστυνομικός δεχόταν αιφνιδιασμένη επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος απελευθερώθηκε και άρχισε να τον χτυπά με φτυάρι ή κοντάρι σκούπας. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατευτεί. Ο αρχικός ύποπτος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αστυνομικός και ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύονται, ενώ τα άλλα δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωση του.

Από την πλευρά της, η πόλη της Μινεάπολης δήλωσε μέσω ανάρτησής στο «X», ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε βρίσκεται στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. «Κατανοούμε ότι υπάρχει οργή», αναφέρεται στην δήλωση. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο».

Ο πυροβολισμός έλαβε χώρα περίπου 7 χιλιόμετρα βόρεια του σημείου όπου δολοφονήθηκε η 37χρονη μητέρα.