Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν κορίτσι δύο ετών - Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου

Μετά τη σύλληψη ενός πεντάχρονου αγοριού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα προχώρησαν στη σύλληψη ενός κοριτσιού δύο ετών και του πατέρα της, και τους μετέφεραν στο Τέξας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τους δικηγόρους της οικογένειας.

Ο πατέρας, που ταυτοποιήθηκε στα δικαστικά έγγραφα ως Elvis Joel TE, και η κόρη του συνελήφθησαν από αστυνομικούς γύρω στις 13:00, όταν επέστρεφαν στο σπίτι τους από κατάστημα. Το βράδυ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση του κοριτσιού μέχρι τις 21:30. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έβαλαν και τους δύο σε αεροπλάνο με προορισμό ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Η Irina Vaynerman, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας, δήλωσε στον Guardian αργά το απόγευμα της Παρασκευής ότι οι πράκτορες της ICE τους είχαν μεταφέρει και τους δύο πίσω στη Μινεσότα και είχαν απελευθερώσει τη δίχρονη κόρη υπό την επιμέλεια της μητέρας της. Ο πατέρας παραμένει υπό κράτηση στη Μινεσότα, δήλωσε.

BREAKING: lCE agents have now detained a 2-year-old girl in south Minneapolis and put her on a commercial flight out of Minnesota DESPITE a judge ordering the toddler’s release.



Lawyers say they were asylum-seekers, stopped without a warrant, with no final removal order.… pic.twitter.com/0rbkH6SPv1 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 23, 2026

Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου ενώ το κορίτσι ήταν μέσα

«Ο τρόμος είναι πραγματικά αδιανόητος», δήλωσε η Vaynerman. «Η ανηθικότητα όλου αυτού του γεγονότος ξεπερνά κάθε περιγραφή».

Τα δικαστικά αρχεία και οι καταθέσεις των δικηγόρων σκιαγραφούν μια σπαρακτική εικόνα της κράτησης του μικρού παιδιού και του πατέρα του, καθώς και των απεγνωσμένων προσπαθειών που ακολούθησαν για να απελευθερωθεί από την κράτηση και να επανενωθεί με τη μητέρα του. Η κράτηση έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του πεντάχρονου Λίαμ Ράμος στη Μινεσότα από την ICE, σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και εντατικοποίησε την κριτική της επιθετικής καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή.

Καθώς ο πατέρας και η κόρη έφταναν στο σπίτι τους την Πέμπτη, πράκτορες μπήκαν στην αυλή και στον χώρο στάθμευσης του σπιτιού τους, έγραψε σε έγγραφο η Kira Kelley, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας. Οι πράκτορες δεν είχαν ένταλμα, είπε η δικηγόρος. Ένας πράκτορας έσπασε τότε το παράθυρο του αυτοκινήτου του πατέρα, ενώ το κορίτσι βρισκόταν μέσα.

Η μητέρα βρισκόταν δίπλα στην πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν, έγραψε η Κέλι. Οι πράκτορες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον πατέρα να φέρει την κόρη του στη μητέρα ή σε άλλα μέλη της οικογένειας που «περίμεναν τρομοκρατημένα μέσα στο σπίτι».

Η δίχρονη και ο πατέρας της τοποθετήθηκαν στη συνέχεια στο όχημα ενός πράκτορα μετανάστευσης, το οποίο, όπως έγραψε η Kelley, δεν είχε παιδικό κάθισμα.

Οι πράκτορες της ICE συνέλαβαν τον πεντάχρονο Λίαμ Ράμος καθώς επέστρεφε σπίτι από το σχολείο και το μετέφερε μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Την έστειλαν στο Τέξας παρά τη δικαστική εντολή

Οι δικηγόροι υπέβαλαν επείγουσα αίτηση, όπως ανέφερε για η εφημερίδα Minnesota Star Tribune, ζητώντας από την ICE να απελευθερώσει τον Elvis Joel TE και την κόρη του. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής με έδρα τη Μινεσότα εξέδωσε γύρω στις 8.10 μ.μ. διαταγή που απαγόρευε στην κυβέρνηση να τους μεταφέρει εκτός Μινεσότα και, αμέσως μετά, εξέδωσε δεύτερη διαταγή με την οποία το κράτος υποχρεωνόταν να απελευθερώσει αμέσως το κορίτσι και να το παραδώσει στην κηδεμονία της Kelley, της δικηγόρου της.

Η Kelley είχε λάβει άδεια από τη μητέρα του κοριτσιού να είναι προσωρινός κηδεμόνας «με σκοπό την ανάκτηση του βρέφους από την κράτηση μετανάστευσης».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η απελευθέρωση του κοριτσιού ήταν απαραίτητη λόγω του «κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης», λέγοντας ότι ήταν πολύ πιθανό η υποκείμενη αίτηση να επιτύχει βάσει των ουσιαστικών στοιχείων.

«Περιττό να πούμε ότι δεν έχει ποινικό ιστορικό», έγραψε ο δικαστής για το μικρό παιδί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, η κυβέρνηση έβαλε τον πατέρα και την κόρη σε πτήση για το Τέξας γύρω στις 8.30 μ.μ.

Ο πατέρας, που κατάγεται από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει τελική απόφαση απέλασης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το κορίτσι, έγραψαν οι δικηγόροι, ζει στο Μινεάπολη «από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νεογέννητο».

Η μητέρα «δεν ήθελε να πάρει το παιδί», υποστηρίζει το υπουργείο

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, δεν απάντησε σε ερωτήσεις την Παρασκευή σχετικά με το γιατί ο πατέρας και η κόρη μεταφέρθηκαν στο Τέξας και ποια μέτρα έλαβε η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί με την εντολή του δικαστή.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του DHS ανέφερε ότι η συνοριακή φρουρά διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου» την Πέμπτη, όταν οι πράκτορες «εντόπισαν» τον Elvis Joel TE. Το DHS τον χαρακτήρισε «παράνομο μετανάστη», ισχυριζόμενο ότι είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ και ότι «οδηγούσε επικίνδυνα με ένα παιδί».

Το DHS ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα ή να κατεβάσει το παράθυρο και είπε ότι οι πράκτορες «προσπάθησαν να δώσουν το παιδί στη μητέρα που βρισκόταν στην περιοχή, αλλά αυτή αρνήθηκε». «Οι αρχές του DHS φρόντισαν το παιδί που η μητέρα δεν ήθελε να πάρει», ανέφερε η δήλωση.

Η Vaynerman, δικηγόρος της οικογένειας, είπε ότι ο ισχυρισμός ότι η μητέρα «αρνήθηκε» να πάρει την κόρη της ήταν ψευδής, λέγοντας ότι οι πράκτορες δεν άφηναν τον πατέρα να επιστρέψει την κόρη του στο σπίτι για να είναι με τη μητέρα της.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε έξω, οδηγώντας τους πράκτορες να εφαρμόσουν «μέτρα ελέγχου του πλήθους», ανέφερε το DHS. Η Star Tribune ανέφερε ότι βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πράκτορες να χρησιμοποιούν χημικά ερεθιστικά και συσκευές flash-bang.

?BREAKING: ICE unleashes ONSLAUGHT of flash bang grenades and chemical ammunition at unarmed Minneapolis protesters in WAR-LIKE attack. Several protesters struck. Our reporter @zdroberts struck in the head.



"I got hit in the head really bad." LIVE NOW ⬇️ pic.twitter.com/4hlyNeci7s — Status Coup News (@StatusCoup) January 15, 2026

Η δήλωση του DHS ανέφερε ότι ο πατέρας και η κόρη «επανενώθηκαν [σε] μια ομοσπονδιακή εγκατάσταση», αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι η κόρη είχε επιστρέψει στη μητέρα της. Οι εκπρόσωποι δεν απάντησαν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις περιγραφές των δικηγόρων για το περιστατικό και την επιστροφή της κόρης.

«Τρόμος» στην πόλη και την πολιτεία

«Αυτή η υπόθεση είναι φρικτή... Όποιος είναι γονέας ή φροντίζει μικρά παιδιά γνωρίζει τον φόβο που νιώθει ένα παιδί όταν χωρίζεται από τους γονείς του», δήλωσε η Vaynerman, δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων και συνιδρύτρια της Groundwork Legal, μιας δικηγορικής εταιρείας δημοσίου συμφέροντος με έδρα τη Μινεσότα. «Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει αυτό στο μικρό παιδί».

Η Vaynerman επέκρινε την πρακτική του DHS να μεταφέρει γρήγορα τα άτομα που έχει συλλάβει εκτός της πολιτείας, λέγοντας ότι η τακτική αυτή έχει ως στόχο να μεταφέρει τις υποθέσεις εκτός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Μινεσότα και να δυσκολέψει τις οικογένειες να επικοινωνήσουν με δικηγόρους και να υπερασπιστούν τις υποθέσεις τους.

«Αυτό δημιουργεί τρόμο στην πόλη και την πολιτεία μας. Είναι κάτι που πραγματικά δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε.

Οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει μια ευρύτερη εντολή που θα εμποδίζει την κυβέρνηση να μεταφέρει άτομα εκτός της πολιτείας για τουλάχιστον επτά ημέρες μετά την παροχή της ευκαιρίας να επικοινωνήσουν με νομικό σύμβουλο, και να απαγορεύσει τις μεταφορές εκτός πολιτείας για άτομα με εκκρεμείς αιτήσεις habeas, που σημαίνει ότι έχουν συνεχιζόμενες προσφυγές κατά της κράτησής τους.

«Η έλλειψη ανθρωπιάς σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας που ακολουθεί η κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο κρατούν παράνομα άτομα, συμπεριλαμβανομένων νηπίων και παιδιών, είναι πραγματικά αδιανόητη», δήλωσε η Vaynerman. «Και όμως, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτού του είδους τη σκληρότητα».

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης