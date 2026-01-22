Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν πεντάχρονο αγόρι που επέστρεφε από το σχολείο

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβε ένα πεντάχρονο αγόρι από τη Μινεσότα την Τρίτη καθώς επέστρεφε σπίτι από το σχολείο και το μετέφερε μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με σχολικούς υπαλλήλους.

Ο Λίαμ Ράμος, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, και ο πατέρας του συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στην αυλή τους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς, ένα προάστιο της Μινεάπολης. Ο Λίαμ, ο οποίος είχε πρόσφατα κλείσει τα πέντε χρόνια, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά στην σχολική περιφέρεια που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της αύξησης των μέτρων επιβολής του νόμου από την κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ανέφερε η περιφέρεια.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του μόλις είχαν φτάσει σπίτι όταν συνελήφθησαν, σύμφωνα με την επιθεωρήτρια Ζένα Στένβικ, η οποία είπε ότι πήγε στο σπίτι όταν έμαθε για τις κρατήσεις. Όταν έφτασε, είπε ότι το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμα σε λειτουργία και ο πατέρας και ο γιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ένας αστυνομικός είχε βγάλει τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, οδήγησε το αγόρι στην μπροστινή πόρτα του και του είχε δώσει εντολή να χτυπήσει την πόρτα «για να δει αν ήταν κάποιος άλλος στο σπίτι - ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο ως δόλωμα», ανέφερε ο επιθεωρητής σε ανακοίνωσή του.

Η Στένβικ είπε ότι ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στο σπίτι βρισκόταν έξω κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και είχε παρακαλέσει να φροντίσει τον Λίαμ, ώστε το αγόρι να αποφύγει την κράτηση, αλλά οι πράκτορες της ICE αρνήθηκαν. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε σπίτι 20 λεπτά αργότερα και δεν βρήκε τον πατέρα και τον αδελφό του. Δύο διευθυντές σχολείων από την περιοχή έφτασαν επίσης στο σπίτι για να προσφέρουν υποστήριξη.

Ο Μαρκ Πρόκος, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, δήλωσε ότι η οικογένεια έχει μια ενεργή υπόθεση ασύλου και κοινοποίησε έγγραφα που δείχνουν ότι ο πατέρας και ο γιος είχαν φτάσει στις ΗΠΑ από ένα λιμάνι εισόδου, που σημαίνει επίσημο σημείο διέλευσης. «Η οικογένεια έκανε ό,τι έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες», είπε. «Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες». Είπε ότι δεν υπήρχε εντολή απέλασης εναντίον τους και πιστεύει ότι πατέρας και γιος παρέμειναν μαζί υπό κράτηση.

Οι σχολικοί υπάλληλοι δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες από τη συμπλοκή, η μία δείχνει τον Λίαμ, με ένα μπλε πλεκτό καπέλο, έξω από την μπροστινή του πόρτα με έναν μασκοφόρο πράκτορα δίπλα του, και μια άλλη δείχνει το αγόρι να στέκεται δίπλα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνδρα να κρατάει το σακίδιό του. «Γιατί να τεθεί υπό κράτηση ένα πεντάχρονο παιδί; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας», είπε η Στένβικ.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη το βράδυ ότι η ICE διεξάγει μια «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο αποκάλεσε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE δεν στόχευσε παιδί», είπε. Η ΜακΛάφλιν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «έφυγε πεζός - εγκαταλείποντας το παιδί του», λέγοντας: «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε με το παιδί ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν [τον πατέρα του]».

«Οι γονείς ρωτώνται αν θέλουν να μετακινηθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά η ICE θα τοποθετήσει τα παιδιά σε ένα ασφαλές άτομο που θα ορίσει ο γονέας», πρόσθεσε. Η σχολική περιφέρεια παρείχε μια δήλωση από τον δάσκαλο του Λίαμ, ο οποίος εξέφρασε το σοκ του για την κράτηση του αγοριού: «Ο Λίαμ είναι ένας έξυπνος νεαρός μαθητής. Είναι τόσο ευγενικός και στοργικός, και λείπει στους συμμαθητές του. Έρχεται στην τάξη κάθε μέρα και απλώς φωτίζει την τάξη. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει πίσω ασφαλής».

Η κράτηση ενός μικρού παιδιού θα έχει επιπτώσεις, είπε ο Πρόκος. «Μόλις οι συμμαθητές του μάθουν ότι η κυβέρνηση τον πήρε μακριά... δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για το πόση ζημιά θα προκαλέσει αυτό. Δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι ολόκληρη η κοινότητα και όλα αυτά τα παιδιά που τώρα θα αντιμετωπίσουν τραύμα».

Πληθαίνουν τα περιστατικά κράτησης παιδιών

Επίσης την Τρίτη, ένας 17χρονος μαθητής από το Κολούμπια Χάιτς απήχθη από «ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες» χωρίς την παρουσία των γονέων του, είπε η Στένβικ. Ο μαθητής απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητό του, είπε. Σε μια άλλη περίπτωση, στις 14 Ιανουαρίου, πράκτορες της ICE «μπήκαν με το ζόρι σε ένα διαμέρισμα» και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου και τη μητέρα της, είπε ο η Στένβικ.

Και σε μια τέταρτη περίπτωση, στις 6 Ιανουαρίου, μια 10χρονη μαθήτρια της τέταρτης τάξης φέρεται να μεταφέρθηκε από την ICE καθ' οδόν προς το δημοτικό σχολείο με τη μητέρα της. Ο διευθυντής είπε ότι η 10χρονη τηλεφώνησε στον πατέρα της κατά τη διάρκεια των συλλήψεων και είπε ότι οι πράκτορες της ICE θα την έφερναν στο σχολείο, αλλά όταν ο πατέρας έφτασε στο σχολείο, ανακάλυψε ότι τόσο η κόρη του όσο και η σύζυγός του είχαν συλληφθεί. Μέχρι το τέλος της σχολικής ημέρας, η μητέρα και η κόρη βρίσκονταν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

«Πράκτορες της ICE περιφέρονται στις γειτονιές μας, κυκλώνουν τα σχολεία μας, ακολουθούν τα λεωφορεία μας, μπαίνουν στα πάρκινγκ μας και παίρνουν τα παιδιά μας», είπε η Στένβικ. Σε συνέντευξη που έδωσε δήλωσε ότι οι συλλήψεις και η επικείμενη παρουσία της ICE είχαν τεράστιο αντίκτυπο σε μαθητές, γονείς και προσωπικό του σχολείου.

«Τα παιδιά μας έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα. Το αίσθημα ασφάλειας στην κοινότητά μας και γύρω από τα σχολεία μας έχει κλονιστεί», είπε η Στένβικ. «Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλου του προσωπικού του σχολείου όταν λέω ότι οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Αφού ο τέταρτος μαθητής μας πάρθηκε χθες, σκέφτηκα ότι κάποιος πρέπει να ακούσει την ιστορία. Παίρνουν παιδιά». Οι σχολικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι ορισμένες οικογένειες επέλεγαν να μείνουν σπίτι από φόβο για μία επιδρομή της ICE.

