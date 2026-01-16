Μινεσότα: Ο Νόμος περί Εξέγερσης που απειλεί να επικαλεστεί ο Τραμπ για πρώτη φορά από το 1992

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, όπως έχει απειλήσει, ώστε να μπορέσει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μινεσότα. Αλλά θα ήταν ο μόνος «αρχιστράτηγος» που θα χρησιμοποιούσε τον νόμο του 19ου αιώνα για να στείλει στρατεύματα προκειμένου να καταστείλει τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν λόγω των ομοσπονδιακών αξιωματικών που ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ήδη στείλει στην περιοχή. Ένας από αυτούς πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μαζικές διαμαρτυρίες.

Ο νόμος, ο οποίος επιτρέπει στους προέδρους να χρησιμοποιούν τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας, έχει εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά σπάνια μετά το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 20ού αιώνα. Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις συνήθως καλούνται να καταστείλουν την εκτεταμένη βία που έχει ξεσπάσει σε τοπικό επίπεδο, πριν από την εμπλοκή της Ουάσινγκτον και όταν οι τοπικές αρχές ζητούν βοήθεια, σημειώνει το Associated Press.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Bishop Henry Whipple, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στη Μινεάπολη της Μινεσότα. AP

Όταν οι πρόεδροι ενεργούσαν χωρίς τοπικά αιτήματα, συνήθως ήταν για να επιβάλουν τα δικαιώματα των ατόμων που απειλούνταν ή δεν προστατεύονταν από τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις. Ένα τρίτο σενάριο είναι μια άμεση εξέγερση -όπως η Συνομοσπονδία κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Ειδικοί στο συνταγματικό και στρατιωτικό δίκαιο λένε ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει ξεκάθαρα στη Μινεάπολη.

«Αυτό θα αποτελούσε μια κατάφωρη κατάχρηση του Νόμου περί Εξέγερσης με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Τζόζεφ Ναν, δικηγόρος στο Πρόγραμμα Ελευθερίας και Εθνικής Ασφάλειας του Κέντρου Δικαιοσύνης Μπρέναν. «Κανένα από τα κριτήρια δεν ισχύει». Ο Γουίλιαμ Μπανκς, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών, ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για την εγχώρια χρήση του στρατού, δήλωσε ότι η κατάσταση αποτελεί «ιστορική εξαίρεση» επειδή η βία που θέλει να τερματίσει ο Τραμπ «δημιουργείται από τους ομοσπονδιακούς πολιτικούς αξιωματικούς» που ο ίδιος έστειλε εκεί.

Tόνισε όμως παράλληλα ότι οι αξιωματούχοι της Μινεσότα θα έχουν «ένα δύσκολο επιχείρημα να κερδίσουν» στο δικαστήριο, «επειδή τα δικαστήρια συνήθως υπακούουν στον πρόεδρο». Ακολουθεί μια ματιά στον νόμο, πώς έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα και οι συγκρίσεις με τη Μινεάπολη.

Ένας νόμος του Τζορτζ Ουάσινγκτον από το 1792

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον υπέγραψε την πρώτη έκδοση το 1792, για να κινητοποιήσει τις πολιτειακές πολιτοφυλακές - τους προδρόμους της Εθνοφρουράς - όταν «οι νόμοι των ΗΠΑ δεν εκτελούνται ή η εκτέλεσή τους παρεμποδίζεται». Ο ίδιος και ο Τζον Άνταμς το χρησιμοποίησαν για να καταστείλουν τις εξεγέρσεις των πολιτών κατά των φόρων, συμπεριλαμβανομένων των τελών επί των οινοπνευματωδών ποτών και των φόρων ακίνητης περιουσίας, που θεωρούνταν απαραίτητοι για την επιβίωση της νεαρής δημοκρατίας.

Το Κογκρέσο επέκτεινε τον νόμο το 1807, επαναβεβαιώνοντας την προεδρική εξουσία για την αντιμετώπιση της «εξέγερσης ή της παρεμπόδισης» των νόμων. Ο Τζόζεφ Ναν είπε ότι οι πρώτοι νόμοι αναγνώριζαν μια θεμελιώδη «αγγλοαμερικανική παράδοση κατά της στρατιωτικής παρέμβασης σε πολιτικές υποθέσεις» παρά μόνο «ως εργαλείο έσχατης ανάγκης».

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι συνθήκες απαιτούν την «έσχατη λύση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι αξιωματούχοι και οι πολίτες της Μινεσότα παρεμποδίζουν την εφαρμογή του αμερικανικού νόμου, διαμαρτυρόμενοι για την ατζέντα του και την παρουσία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πρώιμοι νόμοι όριζαν επίσης τις περιστάσεις για την επιβολή του νόμου ως αναταραχή «πολύ ισχυρή για να κατασταλεί από τη συνήθη πορεία» των αρχών επιβολής του νόμου.

Υπάρχουν μεταξύ 2.000 και 3.000 ομοσπονδιακές αρχές στην μητροπολιτική περιοχή Μινεάπολης-Σεντ Πολ, σε σύγκριση με τη Μινεάπολη, η οποία έχει λιγότερους από 600 αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, βίντεο διαδηλωτών και περαστικών δείχνει βία που ξεκίνησε από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς, με τις αλληλεπιδράσεις να γίνονται πιο συχνές από τότε που η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε τρεις φορές και σκοτώθηκε.

H Ρενέ Γκουντ

«Η ICE έχει τη νόμιμη εξουσία να επιβάλλει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης», δήλωσε ο Ναν. «Αλλά αυτό που κάνουν είναι ένα είδος άνομης, βίαιης συμπεριφοράς» που υπερβαίνει τη νόμιμη λειτουργία τους και «υποδαυλίζει την κατάσταση» που θέλει να καταστείλει ο Τραμπ. «Δεν μπορούν να δημιουργήσουν σκόπιμα μια κρίση και μετά να προχωρήσουν σε καταστολή», είπε, προσθέτοντας ότι η συνταγματική απαίτηση για έναν πρόεδρο να «εκτελεί πιστά τους νόμους» σημαίνει ότι ο Τραμπ πρέπει να ασκεί την εξουσία του, όσον αφορά τη μετανάστευση και τον Νόμο περί Εξέγερσης, «με καλή πίστη».

Οι αλλαγές κατά τον Εμφύλιο έγιναν για τα συμφέροντα της Ένωσης

Τα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει ορισμένες από τις προσπάθειες του Τραμπ να αναπτύξει Εθνοφρουρά, αλλά ο ίδιος θα υποστήριζε οτι ο Νόμος περί Εξέγερσης δεν χρειάζεται την άδεια μιας πολιτείας για να στείλει στρατεύματα. Αυτό έχει τα ίχνη του στον Πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος το 1861 υποστήριξε ότι οι νότιες πολιτείες δεν μπορούσαν νόμιμα να αποσχιστούν. Έτσι, έπεισε το Κογκρέσο να του δώσει ρητή εξουσία να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα, χωρίς να ρωτήσει, σε πολιτείες της Συνομοσπονδίας που υποστήριζε ότι εξακολουθούσαν να ανήκουν στην Ένωση. Κυριολεκτικά, ο Λίνκολν χρησιμοποίησε τον νόμο ως νομική βάση για να διεξάγει τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Ο Ναν είπε ότι καταστάσεις πέρα ​​από μια τόσο σαφή εξέγερση όπως η Συνομοσπονδία εξακολουθούν να απαιτούν ένα τοπικό αίτημα ή κάποιο άλλο έναυσμα που πρόσθεσε το Κογκρέσο μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο: την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Ο Οδυσσέας Σ. Γκραντ χρησιμοποίησε αυτή τη διάταξη για να στείλει στρατεύματα με στόχο να αντιμετωπίσει την Κου Κλουξ Κλαν και άλλους υπέρμαχους της υπεροχής των λευκών που αγνόησαν την 14η και 15η τροπολογία και τους νόμους περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Εργαζόμενοι και μετανάστες

Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής εκβιομηχάνισης, ξέσπασε βία γύρω από απεργίες και την επέκταση της μετανάστευσης και οι κυβερνήτες ζήτησαν βοήθεια. Ο πρόεδρος Ράδερφορντ Μπ. Χέιζ έκανε δεκτά τα αιτήματα των πολιτειών κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Απεργίας των Σιδηροδρόμων του 1877, μετά από συγκρούσεις μεταξύ απεργών εργατών, πολιτειακών δυνάμεων και τοπικής αστυνομίας, οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες θανάτους.

Ο Γκρόβερ Κλίβελαντ έκανε δεκτό το αίτημα ενός κυβερνήτη της πολιτείας της Ουάσινγκτον - εκείνη την εποχή ήταν έδαφος των ΗΠΑ - να βοηθήσει στην προστασία των Κινέζων πολιτών που δέχονταν επιθέσεις από λευκούς ταραξίες. Ο πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον έστειλε στρατεύματα στο Κολοράντο το 1914 εν μέσω απεργίας στον τομέα του άνθρακα μετά τον θάνατο εργατών.

Τα ομοσπονδιακά στρατεύματα βοήθησαν στην εκτόνωση κάθε κατάστασης. Ο Μπανκς τόνισε ότι ο νόμος τότε και τώρα προϋποθέτει ότι οι ομοσπονδιακοί πόροι είναι απαραίτητοι μόνο όταν οι πολιτειακές και τοπικές αρχές είναι υπερφορτωμένες - και οι ηγέτες της Μινεσότα λένε ότι οι πόλεις τους θα ήταν σταθερές και ασφαλείς αν οι ομοσπονδιακοί του Τραμπ έφευγαν.

Πώς χρησιμοποιήθηκε κατά τον 20ο αιώνα

Όπως είχε κάνει ο Γκραντ, οι πρόεδροι στα μέσα του 20ού αιώνα χρησιμοποίησαν την πράξη για να αντιμετωπίσουν τους υποστηρικτές της λευκής υπεροχής. Ο Ρούσβελτ απέστειλε 6.000 στρατιώτες στο Ντιτρόιτ -υπερδιπλάσιους από τους αμερικανικούς στρατιώτες στη Μινεάπολη- μετά από φυλετικές ταραχές που ξεκίνησαν με λευκούς να επιτίθενται σε μαύρους κατοίκους.

Οι πολιτειακοί αξιωματούχοι ζήτησαν τη βοήθεια του Ρούσβελτ μετά την κλιμάκωση των ταραχών, εν μέρει, είπε ο Ναν, επειδή οι λευκοί τοπικοί αστυνομικοί συμμετείχαν στη βία κατά των μαύρων κατοίκων. Τα ομοσπονδιακά στρατεύματα ηρέμησαν την πόλη μετά από δεκάδες θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 17 μαύρων κατοίκων που σκοτώθηκαν από την τοπική αστυνομία.

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Μόλις ξεκίνησε το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα, οι πρόεδροι έστειλαν αρχές στις νότιες πολιτείες χωρίς αιτήματα ή άδεια, επειδή οι τοπικές αρχές αψήφησαν το νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ και υποκίνησαν οι ίδιες τη βία.

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ επέβαλε την ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Λύκειο στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας. Ο Τζον Φ. Κένεντι έστειλε στρατεύματα στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή μετά από ταραχές για την εισαγωγή του πρώτου μαύρου φοιτητή Τζέιμς Μέρεντιθ και στη συνέχεια προληπτικά για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει βία κατά του έργου του Τζορτζ Γουάλας «Stand in the Schoolhouse Door» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ενσωμάτωση του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα.

«Θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί σημαντικές απώλειες ζωών από τους ταραχοποιούς» στο Μισισιπή, είπε ο Ναν. Ο Λίντον Τζόνσον προστάτευσε την Πορεία για το Δικαίωμα Ψήφου του 1965 από τη Σέλμα μέχρι το Μοντγκόμερι, αφού οι στρατιώτες του Γουάλας επιτέθηκαν στους διαδηλωτές στην πρώτη τους ειρηνική προσπάθεια.

Η τελευταία επίκληση του νόμου το 1992

Ο Τζόνσον έστειλε επίσης στρατεύματα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ το 1967 και το 1968, μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ κατοίκων και αστυνομίας. Το ίδιο συνέβη και στο Λος Άντζελες το 1992, την τελευταία φορά που οι Αρχές επικαλέστηκαν τον Νόμο περί Εξέγερσης.

Οι ταραχές ξέσπασαν αφότου ένα δικαστήριο απέτυχε να καταδικάσει τέσσερις λευκούς αστυνομικούς για υπερβολική χρήση βίας, παρά το βίντεο που τους έδειχνε να χτυπούν έναν μαύρο άνδρα, τον Ρόντνεϊ Κινγκ. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Πιτ Γουίλσον, ζήτησε υποστήριξη από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.

Ο Μπους ενέκρινε περίπου 4.000 στρατιώτες, αλλά αφού είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την ετυμηγορία της δίκης, υποσχέθηκε να «αποκαταστήσει την τάξη», ωστόσο έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα για τα πολιτικά δικαιώματα και δύο από τους αξιωματικούς του Λος Άντζελες καταδικάστηκαν αργότερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

