ΣτΕ: Συζητήθηκε ο ΝΟΚ – Τι υποστήριξαν οι προσφεύγοντες

Όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Newsbomb

ΣτΕ: Συζητήθηκε ο ΝΟΚ – Τι υποστήριξαν οι προσφεύγοντες

Συζητήθηκε στο ΣτΕ ο ΝΟΚ: Τι υποστήριξαν οι προσφεύγοντες
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σύνολο του του νομοθετικού πλαισίου που ξεκινάει από τον παλαιό Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, την έκδοση του Νέου Οικονομικού Κανονισμού (νόμος 4067/2012) και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέτασε σε σημερινή της συνεδρίαση η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τι εξέτασε το ΣτΕ

Στο ΣτΕ το απασχόλησαν οι νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν με το άρθρο 132 του νόμου 5106/2024 (επείγουσες ειδικότερες περιβαλλοντικές και άλλες ρυθμίσεις), το άρθρο 41 του νόμου 5167/2024 (μεταβατικές διατάξεις για τον ΝΟΚ) και τα άρθρα 66-71 του νόμου 5197/2025 (πολεοδομικές διατάξεις - τροποποίηση ΝΟΚ), αλλά και το Προεδρικό Διάταγμα 94/2025, για «τον καθορισμό διαδικασίας έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών», που εκδόθηκε μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (146-149/2025).

Κατά την ακροαματική διαδικασία στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητές του συμβούλους Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη και Κωνσταντίνο Καραλέκα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, το οποίο τελικά απορρίφθηκε.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι προσφεύγοντες, μέσω 6 δικηγόρων τους, υποστήριξαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αντίθετο σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων και παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζει την ευρωπαϊκή οδηγία 2001/42/ΕΚ λόγω μη διενέργειας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αξιολόγηση και διαχείριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από την έκδοσή του.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι το προσβαλλόμενο ΠΔ είναι αντίθετο στα άρθρα 2, 4, 24, 25 και 106 του Συντάγματος, γιατί οι ρυθμίσεις του «δεν επιδιώκουν πράγματι δημόσιο σκοπό, αλλά προεχόντως τη θεραπεία ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του οικιστικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας επί βλάβη και του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, των νομιμοφρόνων πολιτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντέκρουσε τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλουν, είναι απαράδεκτοι και άνευ εννόμου συμφέροντος, ενώ είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός τους ότι προσβάλλεται ο συνταγματικά προστατευόμενος πυρήνας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, αλλά ούτε θίγεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακόμη, το υπουργείο επισήμανε ότι το προσβαλλόμενο ΠΔ δεν είναι αντίθετο στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς «δεν θεσπίζει νέους όρους δόμησης, δεν μεταβάλλει συντελεστές, δεν καθορίζει χρήσεις γης, ούτε εγκρίνεται κάποιο σχέδιο πόλεως, αντίθετα κινείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 69 του νόμου 5197/2025 και εξειδικεύει τον μηχανισμό του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό και αντισταθμιστικό μηχανισμό περιβαλλοντικής αναβάθμισης, βελτίωσης των όρων διαβίωσης των κατοίκων, ενίσχυσης της αστικής βιωσιμότητας και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ισορροπίας, ο οποίος εδράζεται στο Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων».

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει οι Δήμοι Αλίμου, Κηφισιάς, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σύλλογοι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί κ.λπ., δεκάδες πολίτες της Αττικής, ενώ παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων έκαναν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για πλοίο που χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα»

16:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απώλεια 92.000 θέσεων εργασίας - Στο 4,4% η ανεργία

16:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σοκ στο φυσικό αέριο της Ευρώπης φέρνει τη Ρουμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατερίνη: Τα βίντεο στα social media πρόδωσαν τον 16χρονο παραχαράκτη - Aναλήψεις με κάρτες-κλώνους

16:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Καμία συμφωνία, μόνο παράδοση άνευ όρων και μετά επιλογή αποδεκτού ηγέτη

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Στην καρδιά της προσπάθειας και της επιμονής: Πέντε Ελληνίδες πρωταθλήτριες

15:57ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Συζητήθηκε ο ΝΟΚ – Τι υποστήριξαν οι προσφεύγοντες

15:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Βασίλης Σπανούλης σκέφτεται ακόμη και την παραίτηση από τη Μονακό

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Η «σύζυγος και η κόρη του Πούτιν» σε πολυτελές γιοτ μεγιστάνα της τεχνολογίας

15:44LIFESTYLE

Eurovision: Παρουσιάστηκε το τραγούδι του Ισραήλ εν μέσω πολέμου - Βίντεο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ιμάμης με στρατιωτική παραλλαγή στις προσευχές της Παρασκευής – Προπαγανδιστικό βίντεο με εκτοξεύσεις πυραύλων

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Viral ξανά παλιό ξέσπασμα του Μπενίνι για τον πόλεμο: «Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά;»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ μεταφέρονται και πού: Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς: «Να μην επηρεαστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Καμία συμφωνία, μόνο παράδοση άνευ όρων και μετά επιλογή αποδεκτού ηγέτη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Η «σύζυγος και η κόρη του Πούτιν» σε πολυτελές γιοτ μεγιστάνα της τεχνολογίας

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό σχέδιο διαφυγής του Τραμπ για την Ημέρα της Κρίσης - Οι 3 απόρρητες βάσεις των ΗΠΑ

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με το Ισραήλ» λέει ο Γκιουλέρ - Η πρόταση στις ΗΠΑ για τους S400

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό - «Νόμιμο το να πλήξουμε ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων» λέει η Βρετανία

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ιμάμης με στρατιωτική παραλλαγή στις προσευχές της Παρασκευής – Προπαγανδιστικό βίντεο με εκτοξεύσεις πυραύλων

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Άστεγη» η Σάρα Φέργκιουσον μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων - Πού μένει σήμερα η δούκισσα της Υόρκης

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατερίνη: Τα βίντεο στα social media πρόδωσαν τον 16χρονο παραχαράκτη - Aναλήψεις με κάρτες-κλώνους

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ