Προειδοποίηση Τραμπ για Μινεσότα: Θα εφαρμόσω τον νόμο για τις εξεγέρσεις, τέλος η παρωδία

Αποφασισμένος να βάλει τέλος στα όσα διαδραματίζονται στη Μινεσότα το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, εν μέσω καθημερινών συγκρούσεων στην Πολιτεία ενάντια στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων, απείλησε με στρατιωτική επέμβαση, αν όπως ανέφερε οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της πολιτείας δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες.

Αφορμή στάθηκε το τελευταίο περιστατικό με τον πυροβολισμό ενός άνδρα μετανάστη από τη Βενεζουέλα, από πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο μιας οδηγού από τα πυρά πράκτορα του ICE.

«Εάν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ (INSURRECTION ACT), όπως έχουν κάνει πολλοί Πρόεδροι πριν από μένα, και θα βάλω γρήγορα τέλος στην παρωδία που λαμβάνει χώρα σε αυτό το κάποτε μεγάλο κράτος» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.