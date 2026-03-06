Η φετινή Eurovision έχει διχάσει το κοινό αλλά και τις χώρες που συμμετέχουν, λόγω του Ισραήλ, εδώ και μήνες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με πρωταγωνιστές ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, έχει αναζωπυρώσει ξανά την κουβέντα στους κύκλους της διοργάνωσης, όμως το Ισραήλ συνεχίζει τις διαδικασίες για την εκπροσώπηση.

Έτσι, παρά τον πόλεμο, το Ισραήλ προχώρησε την Πέμπτη στην κυκλοφορία του τραγουδιού του για τη Eurovision του 2026, με τίτλο «Michelle», το οποίο ερμηνεύει ο Noam Bettan.

Η παρουσίαση από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan έγινε μέσα από μία ειδική εκπομπή, χωρίς την παρουσία κοινού λόγω της κατάστασης, που διακόπηκε αρκετές φορές από προειδοποιήσεις για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους και σειρήνες σε όλη τη χώρα.

Το τραγούδι, στα εβραϊκά, γαλλικά και αγγλικά, είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξο από αυτά του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, και το μουσικό βίντεο περιλαμβάνει χορευτικές κινήσεις και ανεβασμένη διάθεση.

«Είναι ένα απίστευτο τραγούδι», είπε ο Noam Bettan την Πέμπτη το βράδυ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. «Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έστελνε πολλές μπαλάντες… Αυτό είναι ένα διαφορετικό τραγούδι», πρόσθεσε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοσιοποίηση του τραγουδιού προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ξένων ακροατών να επισημαίνουν πως η ισραηλινή συμμετοχή θα διχάσει και φέτος στη Eurovision.

Να σημειωθεί ότι, αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ φιγουράρει στην έκτη θέση των στοιχημάτων για τη Eurovision.

