ΗΠΑ: Έρευνα για παρακώλυση επιχειρήσεων της ICE κατά αξιωματούχων στη Μινεσότα

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, για υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετέδωσε χθες Παρασκευή το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές του ενήμερες για το ζήτημα.

Η έρευνα βασίζεται σε δηλώσεις που έκαναν οι κ.κ. Γουόλς και Φρέι σχετικά με τους χιλιάδες πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής (CBP) που αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει κάπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

