ΗΠΑ: Ο Έλληνας πρέσβης παρουσίασε τα διαπιστευτηριά του

Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης παρουσίασε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου τα αντίγραφα των διαπιστευτηρίων του στην επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβη Μόνικα Κρόουλι, με την άφιξή του στην Ουάσιγκτον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον προεδρικό ξενώνα του Λευκού Οίκου, Blair House, όπως προβλέπεται από το διπλωματικό πρωτόκολλο. Η επίδοση αντιγράφων των διαπιστευτηρίων συνιστά το πρώτο και τυπικό στάδιο της διαδικασίας ανάληψης καθηκόντων ενός πρέσβη, επιτρέποντάς του να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης τελετής.

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα ακολουθήσει η επίσημη επίδοση των διαπιστευτηρίων του πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

