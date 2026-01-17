ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, ενώ μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Χακάν Φιντάν.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

