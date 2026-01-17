ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Newsbomb

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα
FR172110 AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, ενώ μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Χακάν Φιντάν.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα - Βούλγαρος επικεφαλής - Μέλος ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

00:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν στα ανατολικά του Ευφράτη

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε νέο ιδιοκτήτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Adel Paradise έναντι 3,45 εκατ. ευρώ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

23:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η στιγμή που στέλνει «καρδούλα» σε άγνωστη ασθενή - «Σας αγαπώ»

23:36LIFESTYLE

Τζιν Χάκμαν: Πωλείται η έπαυλη στη Σάντα Φε όπου πέθανε με τη σύζυγό του για 6 εκατ. δολάρια

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παραδόθηκε η δεύτερη Δημοτική κατοικία σε εκπαιδευτικό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς ο Χαμενεΐ έχει διασφαλίσει την επιβίωση του καθεστώτος των μουλάδων – Οι κρίσιμες κινήσεις

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

23:00LIFESTYLE

Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Δάσκαλος έδωσε καυτερή σάλτσα σε μαθητή με αυτισμό για τιμωρία

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση σταθμός στην Τουρκία: Δικαστήριο αναγνώρισε τα «likes» στα social ως λόγο διαζυγίου

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ