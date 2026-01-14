Γάζα: Την έναρξη της 2ης φάσης της εκεχειρίας ανακοίνωσε ο Γουίτκοφ - Θέλουν αφοπλισμό της Χαμάς

«Από την εκεχειρία στην αποστρατιωτικοποίηση, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση» τονίζεται στο μήνυμα του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Στίβ Γουίτκοφ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ

Την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει από τη Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Από την εκεχειρία στην αποστρατιωτικοποίηση

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του Ουίτκοφ, η νέα φάση σηματοδοτεί τη μετάβαση «από την εκεχειρία στην αποστρατιωτικοποίηση, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση». Όπως ανέφερε, η δεύτερη φάση προβλέπει τη δημιουργία μιας μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα, με την ονομασία Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (National Committee for the Administration of Gaza – NCAG), καθώς και την έναρξη της πλήρους αποστρατιωτικοποίησης και ανοικοδόμησης της περιοχής.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου για τη Γάζα, όπως το περιέγραψε ο Αμερικανός απεσταλμένος, είναι «ο αφοπλισμός όλων των μη εξουσιοδοτημένων ενόπλων», στο πλαίσιο της συνολικής αποστρατιωτικοποίησης.

Προειδοποίηση προς τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, ο Ουίτκοφ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. «Η μη συμμόρφωση θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε.

Αναφερόμενος στην πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα, ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι αυτή οδήγησε σε «ιστορικής κλίμακας ανθρωπιστική βοήθεια», διατήρησε την εκεχειρία και επέτρεψε την επιστροφή όλων των ζωντανών ομήρων, καθώς και των σορών 27 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ, όπως είπε, «για τις απαραίτητες διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες που κατέστησαν δυνατή κάθε πρόοδο μέχρι σήμερα».

