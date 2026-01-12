Γάζα: Οι παρασκηνιακές διεργασίες για την επόμενη μέρα

Το επόμενο βήμα στο σχέδιο εκεχειρίας που έχει υπογραφεί με το Ισραήλ έκανε η Χαμάς που έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της στην Γάζα να προετοιμαστούν προκειμένου να παραδώσουν τις εξουσίες τους σε μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών.

Αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει του Παλαιστινίους τεχνοκράτες. Ο Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαρ-α-Λάγκο ότι θέλει να προχωρήσει γρήγορα στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες αν και είπε ότι το Ισραήλ θα συνεργαστεί με την προσπάθεια.

«Με βάση τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να σχηματίσει ένα Συμβούλιο Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς έδωσε οδηγίες σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς να προετοιμαστούν για την παράδοση όλων των εξουσιών σε αυτή την ανεξάρτητη παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασέμ.

«Η απόφαση αυτή είναι σαφής και τελική, και υπάρχουν επίσης οδηγίες για τη διευκόλυνση της επιτυχίας του έργου αυτής της παλαιστινιακής [σ.σ. τεχνοκρατικής επιτροπής], σύμφωνα με το ανώτερο εθνικό συμφέρον και σε συμφωνία με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Κασέμ.

Στο παρελθόν η Χαμάς δήλωνε έτοιμη να παραιτηθεί από τον πολιτικό της έλεγχο της Λωρίδας. Ωστόσο, αντιστάθηκε στις εκκλήσεις για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό των μαχητών της. Τα όπλα της οργάνωσης αποτελούν το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί για να κυριαρχεί στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο. Πηγή: Associated Press

Το παζάρι για την Τεχνοκρατική Επιτροπή

Η Αίγυπτος ηγείται των προσπαθειών για τη σύσταση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις διάφορες παλαιστινιακές φατρίες. Μια λίστα με 12 ονόματα ατόμων χωρίς πολιτικές συνδέσεις υποβλήθηκε στην υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ, την Σιν Μπετ, η οποία ενέκρινε οκτώ από αυτά, όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel την περασμένη εβδομάδα Άραβας διπλωμάτης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή φέρεται να επιδίωκε στην Επιτροπή των τεχνοκρατών να ενταχθεί ή να ηγηθεί ένας από τους υπουργούς της. Ωστόσο το Ισραήλ ήταν κατηγορηματικά αντίθετο σε μία τέτοια εξέλιξη. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αποφασίστηκε ένα μέλος της τεχνοκρατικής επιτροπής να είναι πρώην αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αξιωματούχοι της Φατάχ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσεΐν αλ-Σέιχ και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ματζέντ Φαράζ, συναντήθηκαν με μεσολαβητές στην Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τη σύσταση της τεχνοκρατικής επιτροπής. Ταυτόχρονα αξιωματούχοι της Χαμάς αναμένεται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες για το θέμα με τους Αιγύπτιους ομολόγους τους στο Κάιρο αυτή την εβδομάδα.

Μετά τις συναντήσεις του στην Αίγυπτο, ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ συναντήθηκε την Παρασκευή στη Ραμάλα με τον πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Νικολάι Μλάντενοφ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υψηλό αξίωμα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά τις συνομιλίες του Μλάντενοφ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

استقبلتُ اليوم في مكتبي بمدينة رام الله السيد نيكولاي ميلادينوف والوفد المرافق له، بحضور معالي مدير المخابرات العامة ماجد فرج، ومعالي الدكتور مجدي الخالدي، ورئيس ديوان نائب الرئيس السيدة آية المحيسن.

وجرى خلال اللقاء بحث مستفيض لمجمل التطورات السياسية والميدانية في الأراضي… pic.twitter.com/pFlZaKuSSm — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 9, 2026

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου έβαλε τέλος στις μάχες και οδήγησε στην απελευθέρωση των εναπομείναντων ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς. Παράλληλα σταμάτησαν και οι εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης