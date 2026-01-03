Έκκληση Γκουτέρες στο Ισραήλ να αντιστρέψει την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα

Οι διεθνείς οργανώσεις «είναι απόλυτα απαραίτητες» για να επιτελείται «ανθρωπιστικό έργο που σώζει ζωές» και η απόφαση του Ισραήλ «εγείρει κίνδυνο να υπονομευθεί η εύθραυστη πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση του Ισραήλ να «αντιστρέψει» την απόφασή της να απαγορεύσει κάθε πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε δεκάδες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του.

Ο κ. Γκουτέρες, «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό», τονίζεται στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Οι διεθνείς οργανώσεις «είναι απόλυτα απαραίτητες» για να επιτελείται «ανθρωπιστικό έργο που σώζει ζωές» και η απόφαση του Ισραήλ «εγείρει κίνδυνο να υπονομευθεί η εύθραυστη πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός», συνεχίζει το κείμενο.

«Η ανακοίνωση αυτή προστίθεται στους πρόσφατους περιορισμούς που ήδη επιβράδυναν την κρίσιμης σημασίας είσοδο τροφίμων, ιατρικού και υγειονομικού υλικού και προμηθειών για στέγαση στη Γάζα. Αυτή η πρόσφατη απόφαση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι», αναφέρει ακόμη.

Οι αρχές του Ισραήλ επιβεβαίωσαν προχθές Πέμπτη πως απαγόρευσαν την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 μεγάλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, στις οποίες πρόσαψαν πως δεν τους υπέβαλαν καταλόγους των εργαζομένων τους, όπως απαιτεί πλέον οπωσδήποτε, επισήμως για λόγους «ασφαλείας».

Η κίνηση πυροδοτεί πολλές ανησυχίες για περαιτέρω καθυστερήσεις της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, με την πλειονότητα των κατοίκων της να έχει ανάγκη επειγόντως στέγη, περίθαλψη και τροφή. Αφήνει εξάλλου να εννοηθεί πρόθεση να παρακολουθούνται οι παλαιστίνιοι εργαζόμενοι από τις ισραηλινές αρχές, κάτι που χαρακτηρίζουν παράνομο αρκετές ΜΚΟ.

Μεταξύ των οργανώσεων που αφορά η απόφαση είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η Care, η World Vision, η Oxfam...

Το μέτρο έχει εφαρμογή μόνο στη Λωρίδα της Γάζας επί του παρόντος, όμως οργανώσεις εκφράζουν ήδη ανησυχία πως θα επεκταθεί στο εγγύς μέλλον στη Δυτική Όχθη.

