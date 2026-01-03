Σ.Α. ΟΗΕ: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ανανέωση της αποστολής των κυανόκρανων στην Κύπρο

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «συνεχίζει να στηρίζει τις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα»

Σ.Α. ΟΗΕ: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ανανέωση της αποστολής των κυανόκρανων στην Κύπρο

Φωτ. Αρχείου - Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. 

REUTERS/Eduardo Munoz
Την εκτίμηση ότι η διαδικασία ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) θα εξελιχθεί ομαλά, εξέφρασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σομαλίας στα Ηνωμένα Έθνη και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Ιανουάριο 2026, πρέσβης Abukar Dahir Osman απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «συνεχίζει να στηρίζει τις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα» και παραμένει προσηλωμένο σε μια προσέγγιση που βασίζεται στον διάλογο και την αποκλιμάκωση. Όπως σημείωσε, το Συμβούλιο «καλεί διαχρονικά σε διάλογο, αυτοσυγκράτηση και σε μια ειρηνική, διευθέτηση μετά από διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τόνισε τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας επί του εδάφους, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να γίνεται σεβαστό το υφιστάμενο καθεστώς στη νεκρή ζώνη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τον οποίο χαρακτήρισε «σταθεροποιητικό». Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών αποκλιμάκωσης, όπως τα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μειώνουν τις εντάσεις».

Αναφερόμενος στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εντός του Συμβουλίου, ο κ. Osman επισήμανε ότι τα μέλη θα εξετάσουν προσεκτικά τα επόμενα βήματα, εξηγώντας ότι θα «εξεταστεί η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα» προκειμένου να διαπιστωθεί «πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς να συμβάλουμε» στη συνέχεια της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, στόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει η ενίσχυση των προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό, μέσα από «τη συμβολή τους για έναν ειρηνικό διάλογο» και τη «δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να είναι αποδεκτό από όλα τα μέρη».

Οι δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας εντάσσονται στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προγράμματος Εργασιών του οργάνου για τον μήνα Ιανουάριο 2026, κατά τον οποίο η Σομαλία ασκεί καθήκοντα προεδρίας.

