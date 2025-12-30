Ισραήλ για Σομαλιλάνδη:Όταν αναγνωρίζουν στον ΟΗΕ ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό

Όταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς αντίρρηση, είπε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ.

Newsbomb

Ισραήλ για Σομαλιλάνδη:Όταν αναγνωρίζουν στον ΟΗΕ ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη βόρεια περιοχή της Σομαλίας "Σομαλιλάνδη" ως κυρίαρχο κράτος.

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβυς Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά για δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Όταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς συζήτηση και χωρίς αντίρρηση. Όταν το Ισραήλ ασκεί τις κυριαρχικές του εξουσίες και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί κατεπείγουσα συνεδρίαση. Αυτό καταδεικνύει τη μεροληψία και την υποκρισία ορισμένων μελών του Συμβουλίου» τόνισε.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ «η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που υφίσταται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και έγινε στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του Κράτους του Ισραήλ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ για Σομαλιλάνδη: Όταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς αντίρρηση

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ για Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου

00:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ερντογάν με Νετανιάχου στο πλευρό του: «Είναι φίλος μου – Δεν θα υπάρξει πρόβλημα»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτήρια έτοιμα να… πέσουν στα κεφάλια μας – Η απειλή των ετοιμόρροπων

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Πέρασε» το διάταγμα υποστήριξης για την Ουκρανία, παρά τις ενδοκυβερνητικές εντάσεις

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο με Ελ Κααμπί και Ουναΐ - Στους «16» και η Νότια Αφρική

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκιση δημοσιογράφου που είχε «απειλήσει» τον Ερντογάν

23:38ΚΟΣΜΟΣ

«Άμεση, σκληρή αντίδραση, πέρα από κάθε φαντασία» - Η απάντηση της Τεχεράνης στις δηλώσεις Τραμπ για «πράσινο φως» στο Ισραήλ για νέα επίθεση

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο κόμβος του Πύργου - Κλειστή η Περιμετρική της Πάτρας

23:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μαζωνάκης δεν κατέθεσε κανένα ποσό στον τηλεμαραθώνιο»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Έπαινοι σε Νετανιάχου από Τραμπ - Ζήτησε να μπει στη δεύτερη φάση το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς «θα το πληρώσει ακριβά» αν δεν αφοπλιστεί - Οι δηλώσεις με Νετανιάχου μετά τη συνάντησή τους - Βίντεο

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Δέκα χρόνια χωρίς τη Μελίνα: Η συγκλονιστική μαντινάδα του πατέρα της τετράχρονης που χάθηκε

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ουκρανοί στρατιώτες καταρρίπτουν drones με τα όπλα τους

22:45ΑΠΟΨΕΙΣ

Ναυτικοί και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής: Mια συζήτηση που αξίζει να γίνει

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με χιόνια στην Αττική - Η πρόγνωση Καλλιάνου

22:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το έκανε ξανά ο Ελ Κααμπί! Νέο απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλιδάκι - Βίντεο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες σε πέντε αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης έμειναν σηκωμένες ενώ περνούσε επιβατική αμαξοστοιχία στις Σέρρες - Βίντεο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης σε χωματερή - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

23:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μαζωνάκης δεν κατέθεσε κανένα ποσό στον τηλεμαραθώνιο»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με χιόνια στην Αττική - Η πρόγνωση Καλλιάνου

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

00:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ερντογάν με Νετανιάχου στο πλευρό του: «Είναι φίλος μου – Δεν θα υπάρξει πρόβλημα»

19:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία, θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» - Η δήλωση του Σμαραγδή για τις αυστηρές βαθμολογίες των κριτικών για τον «Καποδίστρια»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

19:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τριάθλου ενώ κολυμπούσε

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Χτυπήσαμε αποβάθρα στη Βενεζουέλα»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Είναι παρανοϊκός», λέει ο επιστήθιος φίλος του 60χρονου γιου της

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κατασκευάζει υπερσύγχρονο σύστημα αντι - drone αξίας 2 δισ. ευρώ στα ανατολικά της σύνορα

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ