Χούθι: «Στρατιωτικός στόχος» κάθε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη

Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη θα θεωρηθεί «στόχος», σύμφωνα με τους Χούθι της Υεμένης

Υποστηρικτές του ηγέτη των Χούθι, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι

Ο ηγέτης του κινήματος των Χούθι της Υεμένης, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη θα θεωρηθεί «στρατιωτικός στόχος», μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα την αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των ανταρτών, ο αλ Χούθι χαρακτήρισε την ισραηλινή κίνηση «εχθρική ενέργεια» εις βάρος της Σομαλίας και της Υεμένης, προειδοποιώντας ότι συνιστά απειλή για την ασφάλεια της περιοχής, της Ερυθράς Θάλασσας και των χωρών που βρίσκονται στις δύο όχθες της.

Αναγνώριση με γεωπολιτικό βάρος

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναγνωρίζει επίσημα τη Σομαλιλάνδη, περιοχή που αποσχίστηκε μονομερώς από τη Σομαλία το 1991, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Μοχάμεντ Σιάντ Μπαρέ. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, διαθέτοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία, χωρίς να έχει εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση.

Αναλυτές στην περιοχή εκτιμούν ότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει στο Ισραήλ ευκολότερη πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τη δυνατότητά του να παρακολουθεί ή να πλήττει στόχους που συνδέονται με τους Χούθι στην Υεμένη.

Αντιδράσεις και περιφερειακές εντάσεις

Το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον ισραηλινών στόχων και πλοίων ισραηλινών συμφερόντων, τις οποίες οι αντάρτες χαρακτήρισαν πράξεις «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέστειλαν τις επιθέσεις μετά την εφαρμογή της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Αφρικανική Ένωση, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας πρέπει να γίνονται σεβαστές.

