Ταξίδεψε μέχρι την Αλάσκα για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, αφού πρώτα δολοφόνησε τον πεθερό του

Ένας άνδρας από την Αριζόνα ταξίδεψε μέχρι την Αλάσκα, όπου πυροβόλησε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του πριν επιχειρήσει να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα.

Το πρωί της Κυριακής (15/3), οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 61χρονου Matthew Thomas Becker σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο κάμπινγκ Eagle River, περίπου 15 μίλια από το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα του πεθερού του, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Arizona’s Family, ο Becker επιχείρησε επίσης να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, η οποία επέζησε από τους πυροβολισμούς.

Η γυναίκα είχε φτάσει στο κομμωτήριό της στο Άνκορατζ το Σάββατο (14/3) και δεν μπορούσε να μπει μέσα, καθώς η κλειδαριά είχε παραβιαστεί, σύμφωνα με τα έγγραφα. Τότε ήταν που ο Becker πετάχτηκε έξω από ένα αυτοκίνητο και άρχισε να την πυροβολεί.

Ο Matthew Thomas Becker

Κατάφερε να διαφύγει και να κρυφτεί πριν καλέσει την αστυνομία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Είπε στις αρχές ότι ανησυχούσε για τον πατέρα της, γεγονός που τους οδήγησε να ελέγξουν το σπίτι, όπου βρήκαν το πτώμα του.

Η έκταση των τραυμάτων της γυναίκας δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο Becker είχε πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου, όπως δήλωσε ο αδελφός του. Ήταν stand-up κωμικός και ιδιοκτήτης του comedy club Chuckleheads στο Bisbee της Αριζόνα, όπως αναφέρει το Arizona’s Family.

Το comedy club εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Clark και καταδικάζοντας τις πράξεις του Becker, τον οποίο χαρακτήρισαν «πολύπλοκη προσωπικότητα».

