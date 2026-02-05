Αυστραλία: «Σοβαρό έγκλημα» η εξαφάνιση του 4χρονου Γκας Λαμόντ - Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος

Η αστυνομία κήρυξε την εξαφάνιση ενός τετράχρονου αγοριού στην ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας ως σοβαρό έγκλημα και ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας ύποπτος, τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό. Ο Γκας Λαμόντ εθεάθη τελευταία φορά να παίζει έξω από το σπίτι του σε έναν απομακρυσμένο σταθμό εκτροφής προβάτων κοντά στη Γιούντα, περίπου 300 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η γιαγιά του τον άφησε μόνο του για περίπου μισή ώρα πριν τον ελέγξει, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι το αγόρι αγνοούνταν, γεγονός που οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες από ξηράς και αέρος στην ιστορία της πολιτείας. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο που διαμένει στο ακίνητο έχει αναγνωριστεί ως ύποπτο, αλλά επιβεβαίωσε ότι οι γονείς του αγοριού δεν ερευνώνται.

Τις ημέρες και τις εβδομάδες μετά την αναφορά της εξαφάνισης του αγοριού, η αστυνομία διεξήγαγε εκτεταμένες έρευνες, καλύπτοντας περίπου 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα - μια περιοχή περίπου διπλάσια από το μέγεθος του Εδιμβούργου - γύρω από το σπίτι του, το αγρόκτημα Oak Park, κοντά στη Γιούντα, η οποία απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα. Έφιπποι αστυνομικοί, δύτες της αστυνομίας, προσωπικό των υπηρεσιών άμυνας και έκτακτης ανάγκης, drones και ιχνηλάτες έψαξαν την περιοχή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στο τέλος Οκτωβρίου, η αστυνομία σταμάτησε τις προσπάθειες και διόρισε μια ομάδα εργασίας 12 μελών για να συνεχίσει την έρευνα. Αυτή η ομάδα εργασίας εξέτασε προηγούμενες καταθέσεις που είχαν δώσει μέλη της οικογένειας, οι οποίες «εντόπισαν μια σειρά από ασυνέπειες και αποκλίσεις» στο χρονοδιάγραμμα γύρω από την εξαφάνιση του αγοριού.

Ο ντετέκτιβ Ντάρεν Φίλκε, αξιωματικός υπεύθυνος για τα σοβαρά εγκλήματα, δήλωσε ότι η αστυνομία ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Γκας να περιπλανιέται και να έχει απαχθεί. Είπε ότι τώρα ερευνούν κάποιον στο σπίτι του - αλλά τόνισε ότι ο ύποπτος δεν ήταν ένας από τους γονείς του. «Θέλω να τονίσω, ωστόσο, ότι οι γονείς του Γκας δεν είναι ύποπτοι για την εξαφάνισή του» πρόσθεσε.

Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα στο ακίνητο τον Ιανουάριο και κατέσχεσε διάφορα αντικείμενα, όπως ένα όχημα, μια μοτοσικλέτα και ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αρχικά είχαν εξετάσει τρία πιθανά σενάρια - το αγόρι έφυγε τρέχοντας, είχε απαχθεί ή κάποιος γνωστός στον Γκας εμπλεκόταν στην εξαφάνισή του και στον ύποπτο θάνατό του.

Δεδομένης της απομακρυσμένης τοποθεσίας του ακινήτου, η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο απαγωγής και δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Γκας «απλώς περιπλανήθηκε». «Αυτό που μπορώ να πω, ωστόσο, είναι ότι θα συνεχίσουμε να διερευνούμε διεξοδικά και σχολαστικά την εξαφάνιση του Γκας μέχρι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Φίλκε. «Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να εντοπίσουμε τον Γκας και να τον επιστρέψουμε στους γονείς του. Τίποτα δεν αποκλείεται καθώς εργαζόμαστε για αυτό το αποτέλεσμα.»