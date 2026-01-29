Αδιανόητο έγκλημα: Σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια παρακολούθησε πορνό από το κινητό της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας άνδρας - με ελάχιστη ποινή 17 ετών - για τη δολοφονία της συζύγου του, η οποία σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο σπίτι τους στο Burton Latimer, του Northamptonshire της Αγγλίας.

Το θύμα, Izzy Knight

Ο Paul Knight ομολόγησε ότι στραγγάλισε την 32χρονη σύζυγό του, Izzy Knight, παρασυρμένος από ζήλια, ενώ οι κόρες τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο το θύμα είχε σχεδιάσει να εγκαταλείψει τον «κακοποιητικό» σύζυγό της, μία απόφαση που έβγαλε εκτός εαυτού τον δράστη, οδηγώντας τον στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο δράστης Paul Knight / Πηγή: Northamptonshire Police

Μετά το έγκλημα, ο Knight φέρεται να παρακολούθησε πορνό χρησιμοποιώντας τα κινητά του ίδιου και της νεκρής συζύγου του. Το επόμενο πρωί, ζήτησε από τη μητέρα του να προσέχει τις δύο κόρες τους, ισχυριζόμενος ότι εκείνος και η Izzy ήταν άρρωστοι, πριν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει.

Το θύμα Izzy Knight

Η Detective Chief Inspector Torie Harrison, επικεφαλής της ομάδας Major Crime Unit του East Midlands, δήλωσε: «Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση βίας κατά μιας γυναίκας που έφυγε άδικα από τη ζωή. Είμαι ικανοποιημένη που ο Paul Knight αποφάσισε τελικά να πει την αλήθεια και να παραδεχθεί τη δολοφονία της συζύγου του. Είναι φανερό μέσα από τα λόγια των γονιών της ότι η Izzy ήταν μια εκπληκτική γυναίκα. Η ζωή της κόπηκε από έναν άνδρα που σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Άφησε δύο κόρες χωρίς μητέρα και δεν υπάρχει ποινή που να μπορεί να αναπληρώσει αυτή την απώλεια. Είμαι χαρούμενη που η οικογένεια της Izzy δεν χρειάζεται πλέον να βιώσει περισσότερο πόνο μέσω δίκης. Οι σκέψεις μου είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

