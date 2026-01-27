Θρίλερ στη Μενεμένη: Αυτές είναι οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα

Το τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη έγραψαν οι αστυνομικοί του «Ελληνικού FBI», εξιχνιάζοντας μια σκοτεινή υπόθεση που εκτυλισσόταν για μήνες σε μια πολυκατοικία της Μενεμένης. Ένας 52χρονος, γνωστός χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ομολόγησε την εμπλοκή του στον θάνατο της 46χρονης Μαρίας Αγγελακούδη και της 42χρονης Ευρυδίκης Κουτσάκη, υποδεικνύοντας στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει τη μία σορό.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής περιόρισαν τον κύκλο των ερευνών γύρω από τον 52χρονο, ο οποίος διέμενε στο υπόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Υπολοχαγού Αγγελάκη. Υπό το βάρος των στοιχείων, ο ύποπτος «έσπασε» και προχώρησε σε μια κυνική ομολογία:

Για την 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη: Παραδέχθηκε ότι τη θανάτωσε τον Οκτώβριο του 2024 προκαλώντας της ασφυξία, ισχυριζόμενος ότι στην πράξη συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο.

Η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη Thestival.gr

Για την 42χρονη Ευρυδίκη Κουτσάκη: Ισχυρίστηκε πως η γυναίκα, που αναζητούνταν από τον Ιούλιο του 2025, πέθανε από υπερβολική δόση μπροστά του. Αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, τύλιξε το πτώμα της σε κουβέρτα και το μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου.

Η 42χρονη Ευρυδίκη Κουτσάκη Thestival.gr

Το μακάριο εύρημα στον 4ο όροφο

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το διαμέρισμα, το οποίο δεν διέθετε καν παράθυρα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Στην τουαλέτα του χώρου εντοπίστηκε ένα σκελετωμένο πτώμα τυλιγμένο σε κουβέρτα, το οποίο, σύμφωνα με τον 52χρονο, ανήκει στην 42χρονη Ευρυδίκη. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το thestival παρά την άρνησή του ότι τη σκότωσε, η Αστυνομία εκτιμά με βεβαιότητα πως ο δράστης ευθύνεται για τον θάνατο και των δύο γυναικών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που κατονόμασε ο δράστης, ενώ το ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 42χρονης.