Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό

Η 40χρονη μητέρα φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι χρησιμοποίησε νυστέρι για να αφαιρέσει το έμβρυο και ισχυρίστηκε ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει το παιδί και να το δώσει στον αρραβωνιαστικό της νεκρής κόρης της

Ένα φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στο Μίσιγκαν, όταν 40χρονη μητέρα δολοφόνησε την έγκυο κόρη της και στη συνέχεια αφαίρεσε το έμβρυο από την μήτρα της. Συνεργός στην εγκληματική ενέργεια, φέρεται να ήταν ο 47χρονος πατριός του θύματος.

Η σορός της Rebecca Park - που διένυε τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της- εντοπίστηκε στις 25 Νοεμβρίου στο Εθνικό Δάσος Manistee, κοντά στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, ωστόσο όπως έδειξε η νεκροψία στο σώμα της δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του εμβρύου.

Η Cortney Bartholomew και ο Bradley Bartholomew αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ άλλων την ανθρωποκτονία, τον βασανισμό, την παράνομη φυλάκιση και απομάκρυνση νεκρού σώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, στις 3 Νοεμβρίου οι Bartholomew παγίδευσαν τη Ρεμπέκα, η οποία ήταν 38 εβδομάδων έγκυος, στο σπίτι τους στο Boon. Την επόμενη μέρα, 4 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε η εξαφάνισή της, αφού τελευταία φορά εθεάθη να μπαίνει σε όχημα στο σπίτι της μητέρας της.

Το ζευγάρι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της την 1 Δεκεμβρίου. Κατά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο την επόμενη μέρα, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Cortney έκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της κόρης της. «Αυτό είναι, ειλικρινά, η προσωποποίηση του κακού», είπε η εισαγγελέας της κομητείας Wexford, Johanna Carey, στον δικαστή, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προμελετημένων βασανιστηρίων και δολοφονίας» και υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι «δημιούργησε σχέδιο» και «διενήργησε έρευνα».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Cortney Bartholomew και του Bradley Bartholomew στις 2 Δεκεμβρίου, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν φρικιαστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο της Rebbeca, περιλαμβανομένης της τραγικής μοίρας του αγέννητου παιδιού της. Ισχυρίστηκαν ότι η Rebecca ήταν ακόμα ζωντανή όταν η Cortney έκοψε το παιδί από τη μήτρα της.

«Ο κ. Bartholomew έφερε τη Rebecca στο σπίτι τους, την ανάγκασαν να μπει σε άλλο όχημα και την πήγαν στο δάσος, όπου τη μαχαίρωσαν, την ανάγκασαν να ξαπλώσει στο έδαφος ενώ εκείνοι έκοψαν το μωρό της και τελικά προκάλεσαν τον θάνατο της ίδιας και του μωρού», είπε η εισαγγελέας στο δικαστήριο. «Στη συνέχεια άφησαν τη Ρεμπέκα στο δάσος».

Μετά από εβδομάδες άρνησης οποιασδήποτε εμπλοκής, η Cortney φέρεται να άλλαξε την εκδοχή της όταν οι ανακριτές της είπαν ότι τα δεδομένα του τηλεφώνου τη συνδέουν με το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της Rebecca τη νύχτα της δολοφονίας. Στη δεύτερη συνέντευξή της φέρεται να ομολόγησε ότι έκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της κόρης της.

Η Cortney φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι χρησιμοποίησε νυστέρι για να αφαιρέσει το έμβρυο και ισχυρίστηκε ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει το παιδί και να το δώσει στον αρραβωνιαστικό της Rebecca, Richard Lee Falor.

Σύμφωνα με την αρχική της κατάθεσή της, ο Bradley ήταν αυτός που δολοφόνησε τη Rebecca, αφού την ανάγκασε να μπει σε ένα αυτοκίνητο και τη μαχαίρωσε αρκετές φορές κι ότι εκείνος να απέκοψε το αγέννητο παιδί από τη μήτρα της. Η Cortney είπε στην αστυνομία ότι το μωρό δεν ανέπνεε αφού το έκοψαν.

«Όταν έκοψε το μωρό, η Cortney είπε ότι η Rebecca είχε ακόμα τις αισθήσεις της και ο Bradley κρατούσε το μαχαίρι στο λαιμό της», αναφέρεται στην κατάθεσή της. H Cortney είπε ότι το σώμα της Rebecca στη συνέχεια σπρώχτηκε κάτω από ένα ανάχωμα και καλύφθηκε με φύλλα, και ότι το έμβρυο τοποθετήθηκε σε ένα ψυγείο, έπειτα σε μια σακούλα σκουπιδιών, πριν πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων.

