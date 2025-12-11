Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

Ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος κατονομάζεται από τα ελβετικά μέσα ως «Τόμας» λόγω αυστηρών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, πρώην καλλονής και φιναλίστ στα καλλιστεία Miss Switzerland.

Ο άνδρας φέρεται να τη στραγγάλισε πριν την αποκεφαλίσει και στη συνέχεια να προχωρήσει σε πρωτοφανή ακρωτηριασμό του σώματός της.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πως ο λαιμός της Κριστίνα παρουσίαζε έντονο «κοκκινωπό σημάδι από στραγγαλισμό», το οποίο δείχνει ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

Το σώμα της έφερε επίσης πληθώρα τραυμάτων που προηγήθηκαν του θανάτου, όπως κοψίματα στο πρόσωπο και μώλωπες στα πόδια, στις ωμοπλάτες και στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τμήματα των μαλλιών της είχαν ξεριζωθεί, ενώ ο δράστης φέρεται να της εξάρθρωσε τα ισχία πριν αφαιρέσει οστά από τα χέρια και τα πόδια της.

Λεπτομέρεια του πορίσματος αναφέρει ότι η μήτρα της ήταν το μοναδικό όργανο που είχε αφαιρεθεί «με ιδιαίτερη προσοχή», ενώ ο διαμελισμός εκτιμάται ότι έγινε στο δωμάτιο πλυντηρίων του σπιτιού, με τη χρήση ηλεκτρικού πριονιού, μαχαιριού και κλαδευτηριού.

Σύμφωνα με την έρευνα, μέρη του σώματος οδηγήθηκαν σε ισχυρό βιομηχανικό μπλέντερ όπου «πολτοποιήθηκαν», ενώ άλλα διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα.

Το χρονικό της φρίκης

Η Κριστίνα βρέθηκε νεκρή στις 13 Φεβρουαρίου πέρυσι στο σπίτι της οικογένειας στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία.

Ο σύζυγός της συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Η 38χρονη είχε κερδίσει τον τίτλο «Miss Northwest Switzerland» το 2003 και λίγα χρόνια αργότερα είχε φτάσει στον τελικό του Miss Switzerland.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την εκπαίδευση υποψήφιων μοντέλων και δημιούργησε δική της εταιρεία συμβουλευτικής.

Ο Τόμας παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας όμως ότι βρέθηκε σε «άμυνα», ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον πλησίασε με μαχαίρι.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναιρεί πλήρως τον ισχυρισμό, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τον διαμελισμό της «σε κατάσταση πανικού».