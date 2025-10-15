Φρικτό δυστύχημα στην Κίνα : Οδηγός κάηκε ζωντανός μέσα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητό του - Σκληρά πλάνα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός στην Κίνα, όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητό του, λαμπάδιασε εγκλωβίζοντάς τον στο εσωτερικό, πυροδοτώντας μία σειρά νέων αυστηρότερων κανονισμών ασφαλείας.

Οι περαστικοί δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες για να σώσουν τον οδηγό, για τον οποίο η αστυνομία υποπτεύεται ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πληροφορίες θέλουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi SU7 μετά από σύγκρουση να υπέστη διακοπή ρεύματος προκαλώντας κλείδωμα των θυρών και αποτρέποντας τις προσπάθειες διάσωσης. Μετά την τραγωδία, οι μετοχές της Xiaomi υποχώρησαν σχεδόν 9%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να συντάσσουν νέες απαιτήσεις για μηχανισμούς χειρολαβών θυρών μετά από ένα παρόμοιο δυστύχημα τον Μάρτιο που σκότωσε τρεις ανθρώπους, οι αναλυτές αναμένουν ότι το τελευταίο περιστατικό θα ενισχύσει την υπόθεση για εφαρμογή καθώς αναζωπυρώνει τη συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό της λαβής των θυρών EV στην Κίνα.

Τον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Βιομηχανίας απαίτησε όλα τα επιβατικά οχήματα να διαθέτουν μηχανικές απελευθερώσεις θυρών προσβάσιμες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Οι κανόνες στοχεύουν στην εξάλειψη των χωνευτών ή κρυφών λαβών που διαδόθηκαν από την Tesla Inc.

Αν και οι προτεινόμενοι κανόνες της Κίνας θα ισχύουν μόνο για οχήματα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά, η θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σημαίνει ότι οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες πιθανότατα θα χρειαστεί να επανασχεδιάσουν τα μοντέλα για να συμμορφωθούν, αναδιαμορφώνοντας ενδεχομένως τα πρότυπα σχεδιασμού σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Το σχέδιο κανόνων της Κίνας επιτρέπει ηλεκτρικές λαβές, αλλά ορίζει ότι οι πόρτες πρέπει να λειτουργούν από έξω χωρίς εργαλεία, ακόμη και αν το σύστημα κλειδώματος είναι ενεργοποιημένο ή η μπαταρία υπερθερμανθεί. Η μηχανική απελευθέρωση ορίζεται ως ένα σύστημα που λειτουργεί αποκλειστικά μέσω φυσικών συνδέσεων, χωρίς ηλεκτρικά σήματα. Η λαβή πρέπει επίσης να παρέχει χώρο χεριών τουλάχιστον 6 εκατοστά επί 2 εκατοστά.

Οι πρόσθετες απαιτήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές απόδοσης υπό διάφορες συνθήκες. Οι υπό διαμόρφωση κανόνες, που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ το 2027.