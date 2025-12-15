Διπλή δολοφονία στο Χόλιγουντ: Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί από την κόρη τους

Βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας είναι ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ

Διπλή δολοφονία στο Χόλιγουντ: Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί από την κόρη τους

Η Ρόμι Ράινερ με τον πατέρα της Ρομπ

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την σκληρή δολοφονία του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, οι σοροί του ζευγαριού βρέθηκαν από την ίδια τους την κόρη. Η Ρόμι Ράινερ βρήκε τους γονείς της μαχαιρωμένους το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο περιοδικό, επιβεβαιώνοντας ότι ο προβληματικός γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, είναι ο βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας.

Οικογένεια Ράινερ

Η οικογένεια Ράινερ

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, αλλά οι ερευνητές ανακρίνουν τα μέλη της οικογένειας. «Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όλα τα μέλη της οικογένειας που μπορούμε, για να καταλήξουμε στα γεγονότα αυτής της έρευνας», εξήγησε.

Βασικός ύποπτος ο γιος του ζευγαριού, Νικ

Βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας είναι ο 32χρονος γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος έχει ιστορικό εθισμού, και παλαιότερα είχε παραδεχτεί ότι δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας. Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό», είχε δηλώσει το 2016 στο People.

Ο Νικ, ο οποίος είπε ότι είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 17 φορές, ισχυρίστηκε επίσης ότι έζησε στους δρόμους. Το 2016, όταν ήταν 22 ετών, είπε ότι η τελευταία του περίοδος αποτοξίνωσης είχε γίνει τρία χρόνια νωρίτερα.

«Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι όλα θέμα τύχης. Ρίχνεις τα ζάρια και ελπίζεις να τα καταφέρεις», είπε στο People.

Σε μια συνέντευξη, κατά την προώθηση της ταινίας «Being Charlie» το 2016, ο Νικ εξομολογήθηκε ότι σε μικρότερη ηλικία «δεν είχε καλή σχέση» με τον πατέρα του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ωστόσο καθόταν δίπλα του.

Obit Rob Reiner

Ο Rob Reiner, δεύτερος από αριστερά, ποζάρει με τη σύζυγό του Michele, αριστερά, και τα παιδιά του Nick, στο κέντρο, Romy και Jake στο 41ο Ετήσιο Γκαλά των Βραβείων Chaplin στο Avery Fisher Hall, στις 28 Απριλίου 2014, στη Νέα Υόρκη

H πορεία του Ρομπ Ράινερ στην επιτυχία

Ο Ρομπ Ράινερ ακολούθησε τον πατέρα του, τον κωμικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ — ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 98 ετών — στο Χόλιγουντ, όπου έγινε γνωστός ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακούραστος υποστηρικτής της φιλελεύθερης πολιτικής.

Πρωτοεμφανίστηκε ως ηθοποιός και είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβιτς στη σειρά «All In The Family».

Κέρδισε δύο βραβεία Emmy και ήταν υποψήφιος για πέντε Χρυσές Σφαίρες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη σειρά, από το 1971 έως το 1978.

Ο Ράινερ βοήθησε στην ανανέωση της καριέρας του τη δεκαετία του 1980 με την κωμωδία του με προσανατολισμό στο μέλλον «This Is Spinal Tap».

Έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ χάρη στις κλασικές ταινίες και τις επιτυχίες του στο box office, όπως οι «Stand By Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «Misery» (1990), «A Few Good Men» (1992), «The American President» (1995) και «The Bucket List» (2007).

Παρά το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στις σκηνοθετικές του προσπάθειες, ο Ράινερ συνέχισε να παίζει στα τελευταία του χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόλου ως πατέρας του πρωταγωνιστή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην αναγνωρισμένη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» (2013), καθώς και σε μεταγενέστερους ρόλους στην δική του ταινία «And So It Goes» (2014), στην κωμωδία «Sandy Wexler» (2017) με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ και, πιο πρόσφατα, στη συνέχεια του «Spinal Tap».

Η ταινία του Ράινερ του 1989, «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», θεωρείται ευρέως ως μία από τις σπουδαιότερες ρομαντικές κωμωδίες που έχουν γίνει ποτέ. Στα γυρίσματα γνώρισε τη σύζυγό του, τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ. Παντρεύτηκαν το 1989 και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι.

