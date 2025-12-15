Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις αναφορικά με το θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Η οικογένεια Reiner εξέδωσε μια δήλωση μετά τον θάνατο του Rob Reiner και της συζύγου του, Michele Singer, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

UPDATE: The Reiner family has issued a statement following the deaths of Rob Reiner and his wife, Michele Singer, in their Los Angeles home:



"It is with profound sorrow that we announce the tragic passing of Michele and Rob Reiner. We are heartbroken by this sudden loss, and we… pic.twitter.com/QffVxxaim0 — Variety (@Variety) December 15, 2025

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου των τελευταίων δεκαετιών, με καριέρα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Γεννήθηκε το 1947 και ήταν γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ.

Έγινε αρχικά γνωστός ως ηθοποιός μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «All in the Family», προτού στραφεί στη σκηνοθεσία τη δεκαετία του 1980. Υπέγραψε ορισμένες από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, όπως τα «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» (1989), «Misery» (1990) και «Μερικοί Καλοί Άνδρες» (A Few Good Men, 1992).

Η ταινία «A Few Good Men», στην οποία ήταν σκηνοθέτης και παραγωγός, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1993, γεγονός που συνδέει άμεσα τον Ράινερ με τις υποψηφιότητες της Ακαδημίας, αν και ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος σε ατομική κατηγορία σκηνοθεσίας.

Ο Ράινερ ξεχώρισε για την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα στην κωμωδία, το δράμα και το πολιτικό σινεμά, ενώ παρέμεινε ενεργός και στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, με έντονη πολιτική παρουσία και παρεμβάσεις.

Με τη σύζυγό του Μισέλ, με την οποία παντρεύτηκε το 1989, απέκτησαν τρία παιδιά και ζούσαν στο Λος Άντζελες.

Tonight, tragic news about an American entertainment giant 60 Minutes profiled in October. @CBSNews is reporting that celebrated filmmaker Rob Reiner and his wife Michele Singer Reiner were found deceased at their home in Los Angeles.



Lesley Stahl asked Rob Reiner about the bold… pic.twitter.com/yFeEvG82oy — 60 Minutes (@60Minutes) December 15, 2025

