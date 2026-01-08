Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και η σπέκουλα που έπεσε στα βράχια

Στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις που φέρνει σημαντικές αυξήσεις για όλους τους ένστολους που ξεκινούν από 13% και φτάνουν έως 54% σε όσους έχουν θέσεις ευθύνης.

Έξω από τη Βουλή, η συγκέντρωση υπαξιωματικών είχε περιορισμένο μέγεθος —περίπου 1.500 άτομα— και σε μεγάλο ποσοστό αποτελείται από απόστρατους. Η περιορισμένη συμμετοχή «σβήνει» την προσπάθεια κινητοποίησης που στοιχειοθετούσε τις προηγούμενες ημέρες κλίμα «κινδυνολογίας» και σπέκουλας.

Να σημειωθεί πως με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, έγιναν νομοτεχνικές βελτιώσεις στο εν λόγω νομοσχέδιο.