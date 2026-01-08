Ο Μαρινάκης από το Newsbomb καλεί τους αγρότες στο Μαξίμου και τα μπλόκα οδεύουν προς αναστολή

Βαρύνουσας σημασίας πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου απηύθυνε με συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, o κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Ως προϋποθέσεις για συνάντηση με τον πρωθυπουργό έθεσε δύο σαφείς όρους: αναλογική εκπροσώπηση όλων των κινητοποιήσεων και άνοιγμα των δρόμων , δηλαδή απομάκρυνση των μπλόκων. Αν αυτοί οι όροι τηρηθούν, είπε, υπάρχει δυνατότητα συνάντησης την Τρίτη για να συζητηθούν τόσο οι εξειδικεύσεις των μέτρων όσο και τεχνικά ζητήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και είναι εντός των ευρωπαϊκών ορίων ενισχύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών«αδικαιολόγητη ταλαιπωρία» για την κοινωνία και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο — υπό όρους. Όπως είπε, η Πολιτεία έχει επιδείξει «μια παραπάνω ανοχή» με στόχο την εκτόνωση, ωστόσο τόνισε ότι το κράτος εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και η αστυνομία οφείλει να διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση. «Δεν έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο», σημείωσε, απορρίπτοντας υπερβολικές εικόνες αποκλεισμών.

Τι είπε ο Μαρινάκης στο briefing

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και την οικονομία γενικότερα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ήδη κάλυψε σημαντικά αιτήματα των αγροτών με πόρους που υπάρχουν και όχι με δανεικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στην επιδοτούμενη τιμή ρεύματος που, όπως ισχυρίστηκε, διαμορφώνει για τους αγρότες μία από τις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη (περίπου 8,5 λεπτά), ενώ μίλησε και για μειώσεις σε ΦΠΑ σε ζωοτροφές και αγροτικά εφόδια.

Ο Μαρινάκης επισήμανε ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν προσαρμοστεί ώστε να ενισχυθούν «οι πραγματικοί αγρότες», αναφέροντας ότι τα διαθέσιμα κονδύλια αυξήθηκαν από 3,2 σε 3,8 δισ. Ευρώ, μετά τον αποκλεισμό «των μπαταχτσήδων». Σχολίασε επίσης πως στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν τρεις κατηγορίες — οι πραγματικοί διεκδικητές, όσοι «τους κόπηκε το πάρτι» και κομματικά εγκατεστημένοι — και κάλεσε τους πρώτους να προσέλθουν σε διάλογο για να λήξει η ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Η αντίδραση των αγροτών

Μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, την οποία απηύθυνε μέσω του Newsbomb ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι εκπρόσωποι των αγροτών απάντησαν θετικά.

Το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής συνάντησης εκπροσώπων από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να καθοριστούν τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα αναλάβουν να εκπροσωπήσουν τους διαμαρτυρόμενους αγρότες στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκητην ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Τι είπε ο Μαρινάκης στο Newsbomb

Στο οικονομικό πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμισηπου έχει τεθεί σε εφαρμογή, με μειώσεις συντελεστών για μισθωτούς και επαγγελματίες, και υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν εισοδηματικά.

Σε ερωτήματα για την πολιτική σκηνή, ο εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει οριστική αξιολόγηση για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από την κυρία Μαρία Καυρυστιανού, λέγοντας ότι «θα περιμένουμε να το δούμε» και ότι «η πολιτική γίνεται με πρόσωπα, προγράμματα και προτάσεις». Είπε επίσης ότι αντιμετωπίζει με έντονη αντίθεση τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη που θεωρεί «επικίνδυνες» και κοινωνικά απαράδεκτες.

Τέλος, αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και στις διμερείς συμφωνίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες με χώρες της περιοχής. Για ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με το Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες».

