Ο Μαρινάκης από το Newsbomb καλεί τους αγρότες στο Μαξίμου και τα μπλόκα οδεύουν προς αναστολή

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε δύο προϋποθέσεις για συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Αναλογική εκπροσώπηση όλων των κινητοποιήσεων και άνοιγμα των δρόμων , δηλαδή απομάκρυνση των μπλόκων

Αμαλία Κάτζου

Ο Μαρινάκης από το Newsbomb καλεί τους αγρότες στο Μαξίμου και τα μπλόκα οδεύουν προς αναστολή

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με την Αμαλία Κάτζου

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύνουσας σημασίας πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου απηύθυνε με συνέντευξή του στο Newsbomb.gr, o κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Ως προϋποθέσεις για συνάντηση με τον πρωθυπουργό έθεσε δύο σαφείς όρους: αναλογική εκπροσώπηση όλων των κινητοποιήσεων και άνοιγμα των δρόμων , δηλαδή απομάκρυνση των μπλόκων. Αν αυτοί οι όροι τηρηθούν, είπε, υπάρχει δυνατότητα συνάντησης την Τρίτη για να συζητηθούν τόσο οι εξειδικεύσεις των μέτρων όσο και τεχνικά ζητήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και είναι εντός των ευρωπαϊκών ορίων ενισχύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών«αδικαιολόγητη ταλαιπωρία» για την κοινωνία και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο — υπό όρους. Όπως είπε, η Πολιτεία έχει επιδείξει «μια παραπάνω ανοχή» με στόχο την εκτόνωση, ωστόσο τόνισε ότι το κράτος εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και η αστυνομία οφείλει να διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση. «Δεν έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο», σημείωσε, απορρίπτοντας υπερβολικές εικόνες αποκλεισμών.

Τι είπε ο Μαρινάκης στο briefing

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και την οικονομία γενικότερα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ήδη κάλυψε σημαντικά αιτήματα των αγροτών με πόρους που υπάρχουν και όχι με δανεικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στην επιδοτούμενη τιμή ρεύματος που, όπως ισχυρίστηκε, διαμορφώνει για τους αγρότες μία από τις φθηνότερες τιμές στην Ευρώπη (περίπου 8,5 λεπτά), ενώ μίλησε και για μειώσεις σε ΦΠΑ σε ζωοτροφές και αγροτικά εφόδια.

Ο Μαρινάκης επισήμανε ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν προσαρμοστεί ώστε να ενισχυθούν «οι πραγματικοί αγρότες», αναφέροντας ότι τα διαθέσιμα κονδύλια αυξήθηκαν από 3,2 σε 3,8 δισ. Ευρώ, μετά τον αποκλεισμό «των μπαταχτσήδων». Σχολίασε επίσης πως στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν τρεις κατηγορίες — οι πραγματικοί διεκδικητές, όσοι «τους κόπηκε το πάρτι» και κομματικά εγκατεστημένοι — και κάλεσε τους πρώτους να προσέλθουν σε διάλογο για να λήξει η ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Η αντίδραση των αγροτών

Μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, την οποία απηύθυνε μέσω του Newsbomb ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι εκπρόσωποι των αγροτών απάντησαν θετικά.

Το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής συνάντησης εκπροσώπων από τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να καθοριστούν τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα αναλάβουν να εκπροσωπήσουν τους διαμαρτυρόμενους αγρότες στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκητην ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Τι είπε ο Μαρινάκης στο Newsbomb

Στο οικονομικό πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμισηπου έχει τεθεί σε εφαρμογή, με μειώσεις συντελεστών για μισθωτούς και επαγγελματίες, και υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν εισοδηματικά.

Σε ερωτήματα για την πολιτική σκηνή, ο εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει οριστική αξιολόγηση για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από την κυρία Μαρία Καυρυστιανού, λέγοντας ότι «θα περιμένουμε να το δούμε» και ότι «η πολιτική γίνεται με πρόσωπα, προγράμματα και προτάσεις». Είπε επίσης ότι αντιμετωπίζει με έντονη αντίθεση τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη που θεωρεί «επικίνδυνες» και κοινωνικά απαράδεκτες.

Τέλος, αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και στις διμερείς συμφωνίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες με χώρες της περιοχής. Για ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με το Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, Μεντιλίμπαρ: «Θέλω όλους τους παίκτες μου χαρούμενους, να φτάσει τελικό ο Ελ Κααμπί»

19:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα δυναμική διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στις ΗΠΑ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Άνοιξε ο δρόμος μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Βέτο» από την Γερουσία σε Τραμπ για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Κυνήγι ρωσικού τάνκερ στη Μάγχη: Ποιο είναι το δεξαμενόπλοιο «Arcusat», πρώην «Tia» και γιατί έπλεε με σημαία ευκαιρίας σαν «Tavian»

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Η Ευρώπη να αυξήσει το κόστος του πολέμου για την Ρωσία - Τι είπε ο Ζελένσκι

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόσκληση Μαρινάκη στους αγρότες -μέσω Newsbomb- για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη άνοιξε παράθυρο για αναστολή στα μπλόκα

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο από βίντεο με συνομιλίες για μίζες στο Προεδρικό - Πρόκειται για «λάσπη» απαντά η πλευρά Χριστοδουλίδη στις επικρίσεις για διαφθορά

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ωθούν τους Αμερικανούς να τρώνε περισσότερο βούτυρο - Ειδικός εξηγεί γιατί αυτό είναι λάθος

18:32ΑΠΟΨΕΙΣ

Μία γέφυρα προσφοράς χωρίς φώτα και κορώνες

18:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Δάντης και Ευρυδίκη 'ON FIRE' στον Σταυρό του Νότου

18:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού αποχωρεί από το ΣΕΦ μετά από 15 χρόνια

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις σε πολλά χωριά - Κίνδυνος να υπερχειλίσουν Λούρος και Καλαμάς

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός φαρμακείου έπεσε σε γυναίκα στην Πατησίων

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο μπλόκο της Θήβας - Έβαλαν φωτιά σε άχυρο - Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε να ανοίξουν τον δρόμο

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Νεκρά δύο παιδιά 18 και 19 ετών - Βρήκαν ακαριαίο θάνατο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σπαρακτικό να βλέπω κάτι τέτοιο»: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από εκκλησία Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόσκληση Μαρινάκη στους αγρότες -μέσω Newsbomb- για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη άνοιξε παράθυρο για αναστολή στα μπλόκα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Νεκρά δύο παιδιά 18 και 19 ετών - Βρήκαν ακαριαίο θάνατο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο από βίντεο με συνομιλίες για μίζες στο Προεδρικό - Πρόκειται για «λάσπη» απαντά η πλευρά Χριστοδουλίδη στις επικρίσεις για διαφθορά

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η βασιλίσσης Αμαλίας

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε ολόκληρη την χώρα - Πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και προσαράξεις πλοίων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο μπλόκο της Θήβας - Έβαλαν φωτιά σε άχυρο - Η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε να ανοίξουν τον δρόμο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Εξαφάνιση μητέρας τριών παιδιών - Eίχε πέσει θύμα ενδοοικογειακής βίας

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Τα βίντεο της ICE που θέτουν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή της αυτοάμυνας

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας: Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Στο έλεος θυελλωδών ανέμων το λιμάνι της Μύρινας- Στεριά και θάλασσα έγιναν ένα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη - Επικίνδυνες βροχοπτώσεις μέχρι Σάββατο, χιόνια Κυριακή-Δευτέρα και πολικές θερμοκρασίες μέχρι Τρίτη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» στο Καλπάκι Ιωαννίνων: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα - Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ