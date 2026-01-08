Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ έκλεισαν την επαρχιακή οδό Θήβας - Λειβαδιάς

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τα τρακτέρ έχουν αποκλείσει, από το πρωί της Πέμπτης (8/1), τις εθνικές και παρακαμπτήριους οδούς σε πολλά σημεία της χώρας. Οι αγρότες το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01) έκλεισαν την επαρχιακή οδό Θήβας – Λειβαδιάς.

Πού αλλού υπάρχουν μπλόκα

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι διέκοψαν από τις 12:00 –έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα– την κυκλοφορία φορτηγών κάθε τύπου, τόσο κατά την είσοδο όσο και την έξοδο. Για τη διέλευση των ΙΧ επιβατικών οχημάτων, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 48ώρου.

Στην περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας, το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής. Οι παραγωγοί θα προχωρήσουν το Σάββατο σε αποκλεισμό φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων από τις 08:00 έως τις 18:00, ενώ, τα ΙΧ και τα τουριστικά λεωφορεία θα κινούνται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48άωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00 με πλήρη αποκλεισμό για φορτηγά, αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Στους Ευζώνους, ο αποκλεισμός θα αρχίσει στις 18:00 και αφορά όλα τα οχήματα, με εξαίρεση μόνο έκτακτα περιστατικά. Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες που προέρχονται από την Αριδαία, την Έδεσσα, την Αλμωπία και το Δερβένι.

Παράλληλα, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τοπικού τελωνείου από τις 16:30 και για διάστημα τρεισήμισι ωρών. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας κι εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κατευθύνσεων της Επιτροπής Μπλόκων.

Οι παραγωγοί θα μετακινηθούν στα σημεία των κινητοποιήσεων με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της ανάγκης για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Οι επόμενες ενέργειες θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης