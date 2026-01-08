Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων – Κλείνει και η Σκύδρα

Η εικόνα στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων, Σκύδρας λόγω των αγροτικών μπλόκων

Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων – Κλείνει και η Σκύδρα

Μπλόκο των αγροτών στο Τελωνείο του Προμαχώνα.

EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
Αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί προχωρούν σε πολύωρες κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τα Σκόπια. Οι αποκλεισμοί ξεκινούν σε διαφορετικές ώρες, ωστόσο, έχουν κοινή διάρκεια και πλαίσιο δράσης.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι διέκοψαν από τις 12:00 –έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα– την κυκλοφορία φορτηγών κάθε τύπου, τόσο κατά την είσοδο όσο και την έξοδο. Για τη διέλευση των ΙΧ επιβατικών οχημάτων, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 48ώρου.

Στην περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας, το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής. Οι παραγωγοί θα προχωρήσουν το Σάββατο σε αποκλεισμό φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων από τις 08:00 έως τις 18:00, ενώ, τα ΙΧ και τα τουριστικά λεωφορεία θα κινούνται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48άωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00 με πλήρη αποκλεισμό για φορτηγά, αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Στους Ευζώνους, ο αποκλεισμός θα αρχίσει στις 18:00 και αφορά όλα τα οχήματα, με εξαίρεση μόνο έκτακτα περιστατικά. Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες που προέρχονται από την Αριδαία, την Έδεσσα, την Αλμωπία και το Δερβένι.

Παράλληλα, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τοπικού τελωνείου από τις 16:30 και για διάστημα τρεισήμισι ωρών. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας κι εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κατευθύνσεων της Επιτροπής Μπλόκων.

Οι παραγωγοί θα μετακινηθούν στα σημεία των κινητοποιήσεων με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της ανάγκης για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Οι επόμενες ενέργειες θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ):

α) επί του οδοστρώματος του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων Νέων Μαλγάρων, καθώς και

β) επί του οδοστρώματος του οδικού άξονα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της εισόδου Χαλκηδόνας, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα:

Από ώρα 12:00 της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, η κίνηση όλων των οχημάτων επί του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι και επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης θα διεξάγεται ως εξής:

Α. Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα μικτού βάρους έως 5 τόνους:

ΠΑΘΕ – έξοδος προς Χαλάστρα – οδός Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – οδός Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – οδός Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφόρος Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Νέα Μάλγαρα – έξοδος προς ΠΑΘΕ – ΠΑΘΕ.

ii) Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

ΠΑΘΕ – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγίου Αθανασίου προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

iii) Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 20 τόνων:

ΠΑΘΕ – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγίου Αθανασίου προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Β. Από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη:

i) Για τα οχήματα μικτού βάρους έως 20 τόνους:

ΠΑΘΕ – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επαρχιακή Οδός Χαλκηδόνας – Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφόρος Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επαρχιακή Οδός Χαλάστρας – Σίνδου – Σίνδος – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης.

ii) Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 20 τόνων:

ΠΑΘΕ – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Βέροιας – επαρχιακή οδός Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επαρχιακή Οδός Χαλκηδόνας – Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφόρος Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επαρχιακή Οδός Χαλάστρας – Σίνδου – Σίνδος – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης.

Γ. Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα μικτού βάρους έως 5 τόνους:

Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Ευζώνων – ΠΑΘΕ, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – οδός Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – οδός Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – οδός Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφόρος Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Νέα Μάλγαρα – έξοδος προς ΠΑΘΕ – ΠΑΘΕ.

ii) Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγίου Αθανασίου προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

iii) Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 20 τόνων:

Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγίου Αθανασίου προς Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

«Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λαμβάνει αυξημένα μέτρα, με το σύνολο της δυνάμεως και στις καίριες διασταυρώσεις υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών, και συνιστάται οι οδικές μετακινήσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες», τονίζει η Τροχαία.

