Μαρινάκης: Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών αλλά όλων των πολιτών

Πληθώρα μηνυμάτων περιελάμβανε η σημερινή (08/01) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο οι ανοιχτοί δρόμοι, δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών αλλά όλων των πολιτών», είπε αρχικά.

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στο διάλογο και ο πρωθυπουργός είναι διαθέσιμος, αλλα΄δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα μέτρα. Πρέπει η αντιπροσωπεία να είναι από όλη την Ελλάδα και να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται δεν μπορεί να γίνει» πρόσθεσε και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις!

«Όσο δικαίως ζητάει φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης, δικαίως το ζητάει και ο φούρναρης, ο επαγγελματίας, το νοικοκυριό» ,είπε και μίλησε για εφαρμογή του νόμου από τη δικαιοσύνη. «Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά εκείνη επιλέξει», τόνισε.

Ακολουθεί η εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Δέσμη έξι μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παρουσιάστηκε, χθες, σε ειδική συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Στις έξι παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται:

- η αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, όπου τα 80 εκατ. ευρώ θα είναι υπέρ των κτηνοτρόφων και τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ υπέρ των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών,

- η θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και η αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών,

- η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

- η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026,

- παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ και

- η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Οφείλω όμως και από αυτό εδώ το βήμα να επισημάνω τα ακόλουθα:

Συνεχίζουμε να επιθυμούμε το διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Είμαστε Κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η Κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας.

Αντίθετα, η Κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων.

- - - -

Το 2025 σημειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα μας, ύψους 21,5%.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, αριθμός χαμηλότερος ακόμη και από το έτος της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη. Το δε 2024 οι νεκροί είχαν φτάσει τους 665.

Δεν πανηγυρίζουμε για αυτά τα στατιστικά δεδομένα, αλλά για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Γι’ αυτό και μας ενδιαφέρει να βελτιώνεται διαρκώς ο συγκεκριμένος δείκτης.

Οι πολιτικές μας, όπως ο αυστηροποιημένος Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και η εντατική αστυνόμευση, αποδίδουν.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ, με ελάχιστα, αναλογικά, θετικά αποτελέσματα. Γεγονός που δείχνει, πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά.

Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης.

Παράλληλα, η παράδοση νέων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα-Πύργος ενισχύει, συνολικά, την οδική ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, εντός του 2026 με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών, που καταγράφουν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνεται το έργο των αρχών και καθιερώνεται μια κουλτούρα λογοδοσίας.

- - - -

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε, έως τις 14 Ιανουαρίου, το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη.

Στο πλαίσιο αυτού, μεταξύ άλλων:

-Δίνεται έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα.

-Εισάγεται η αυτόματη ανανέωση για ορισμένες κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

-Καθιερώνεται ελάχιστη διάρκεια ισχύος δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής, ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο έκδοσης ήδη ληγμένων τίτλων.

-Ενισχύονται οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με απλούστευση των σταδίων, ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη και εισαγωγή ελάχιστου ηλικιακού ορίου.

-Εισάγονται νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως tech visa και talent visa, καθώς και ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές, ενώ επιταχύνονται οι προξενικές διαδικασίες με απλοποίηση των διαδικασιών σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

-Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης (Blue Card).

-Ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ, προς ενίσχυση της διαφάνειας, κ.ά. ρυθμίσεις.

Στόχος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση.

- - - -

Με μια συντονισμένη επιχείρηση, η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ , εκκένωσαν λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων χώρους της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) στου Ζωγράφου από εξωπανεπιστημιακούς καταληψίες.

Οι κοινόχρηστοι χώροι, ένα γυμναστήριο και 32 αποθήκες, τελούσαν υπό κατάληψη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία από άγνωστο αριθμό ατόμων.

Κατόπιν συνεννόησης του πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμου Σιάσου και της προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Άννας Ροκοφύλλου (στο οποίο ανήκουν οι συγκεκριμένες Φοιτητικές Εστίες) και σε συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έφτασαν επί τόπου συνεργεία καθαρισμού, ενώ ειδοποιήθηκαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ να συνδράμουν στο έργο εκκένωσης. Μόλις έφτασαν στην Φοιτητική Εστία, οι εξωπανεπιστημιακοί καταληψίες διέφυγαν και δεν χρειάστηκε αστυνομική επέμβαση.

Μέσα σε μόλις 72 ώρες, τα συνεργεία άλλαξαν τις πόρτες, καθάρισαν τον χώρο και έκαναν εργασίες, ώστε αμέσως μετά τις γιορτές να αποδώσουν τους κοινόχρηστους χώρους στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, η οποία και θα αποφασίσει πώς θα τους αξιοποιήσει.

Η εικόνα των πανεπιστημίων έχει αλλάξει και κάθε πανεπιστημιακός χώρος απαλλάσσεται από παραβατικούς και επιστρέφει στους νόμιμους χρήστες του, δηλαδή τους φοιτητές και τους καθηγητές.

- - - -

Νέα αύξηση του προϋπολογισμού, κατά 250 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την εν λόγω δράση του ΕΣΠΑ έρχεται σε απάντηση των ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η χρηματοδότηση θα καλύπτει, πλέον, πάνω από το 68% των προτάσεων.

Μέχρι πριν την αύξηση επιδοτήθηκαν 3.313 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4.600 επενδυτικά σχέδια, προσεγγίζοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.