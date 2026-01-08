Οι αγρότες επιμένουν: Κλείνουν για 4 μέρες οι Εθνικές Οδοί και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι

Από τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα έως τη Λάρισα, τη Θήβα και τη Χαλκίδα, οι αγρότες παρουσιάζονται ανυποχώρητοι, προχωρώντας σε 48άωρο αποκλεισμό εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων, ως απάντηση στις «απογοητευτικές ανακοινώσεις» της κυβέρνησης κατά τη χθεσινή (07/01) εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όπως είχαν προαναγγείλει, με προοπτική να είναι κλειστή για δύο μέρες, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, το μπλόκο αγροτών του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησε σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, με την Τροχαία να ανακοινώνει εκτροπές κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Λάρισα: Νέα κινητοποίηση στο μπλόκο της Νίκαιας

Κλειστές θα μείνουν οι σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από τη Νίκαια της Λάρισας.

Χατζηδάκης: «Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση, η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής»

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

«Οι αγρότες θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Απομονώνονται από την ευρύτερη κοινωνία. Η κυβέρνηση μίλησε ξεκάθαρα, ανέλαβε τις ευθύνες της, και από εδώ και πέρα αυτό που γίνεται βλάπτει τόσο την εθνική οικονομία όσο κι εκείνους. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής», προσέθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σκληρά κομματικά στελέχη, αλλά και ηπιότεροι και κυρίως όλοι εκείνοι που βλέπουν ότι η λογική «δεν συζητώ» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

«Πριν από μερικούς μήνες συζητούσαν μαζί μας. Δεν γίνεται να λες “έχω αιτήματα αλλά δεν συζητώ”. Αυτό ξεπερνά την κοινή λογική. Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης. Κάποια μπλόκα έχουν στείλει αιτήματα για συνάντηση με την κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες», ολοκλήρωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «ανταρσία του κράτους»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «θέλω, έστω και την ύστατη στιγμή, με όποια δύναμη έχει η φωνή μου, που δεν ξέρω αν έχει καμία επιρροή στους ανθρώπους αυτούς, για να είμαι ειλικρινής, να τους πω να σταματήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, το γεγονός να κόβουν την Ελλάδα στα δύο χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μία διαμαρτυρία. Ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης της διαμαρτυρίας, είναι μία κανονική ανταρσία κατά του κράτους», μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105.8.

Ακόμη, είπε ότι «είναι μία κατάφωρη παραβίαση του νόμου, μία κατάφωρη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι, όσο σπουδαίος κι αν είναι ο αγροτικός κόσμος, που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολοίπων και να προσέλθουν στον διάλογο χωρίς να είναι οι δρόμοι κλειστοί. Γιατί διάλογος με τους δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να γίνει. Δεν το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η λογική».

«Θα σας έλεγα ότι στην αρχή, αυτή η διαμαρτυρία είχε κάποια λογικά ερείσματα και ο κόσμος ήταν λογικό να την είδε αρχικά και με μία συμπάθεια. Πλέον, εδώ νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε όριο· έχουν μπει σε μία λογική μεταξύ τους “ποιος θα φανεί πιο επαναστάτης”», είπε επιπλέον.

