Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν για 4 ημέρες τις Εθνικές Οδούς
Σε εξέλιξη το κλείσιμο των Εθνικών Οδών της Ελλάδας καθώς και των παρακαμπτήριων δρόμων και σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τους αγρότες το κλείσιμο θα είναι για 4 ημέρες και όχι για 2 ημέρες.

«Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

Παράλληλα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη υπάρχουν δύο πτυχές: Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών.

Ως προς τη δεύτερη πτυχή αναφέρουν: «Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί. Κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση και εμείς δεν σηκώνουμε τον πήχη πάνω από εκεί που μπορεί να περάσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιαδήποτε αστυνομία στον κόσμο. Δεν υπάρχουν αρχές αστυνομικές πουθενά που να έχουν καταφέρει να ρυμούλκησουν 4.000- 5.000 τρακτέρ».

Από εκεί και πέρα λοιπόν το βάρος πέφτει στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στην αστυνομία, η οποία επιχειρησιακά θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι κάποιοι στα μπλόκα και στις πλατείες παρεισφρύουν επενδύοντας και στην προβοκάτσια. «Στους πολλούς που ζητάνε για τον κλάδο τους παρεισφρύουν και κάποιοι που είτε τους «κόπηκε το πάρτι», είτε είναι μπαταχτσήδες, που λένε δηλαδη: δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα».

Άμεσα λοιπόν η κυβέρνηση θα περάσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου, επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες και χωρίς να ρίξει νερό στο μύλο της προβοκάτσιας που επενδύουν ορισμένοι.

Παράλληλα η κυβέρνηση αφήνει ακόμα και τώρα μια χαραμάδα συνεννόησης λέγοντας ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στο δρόμο.

Μάλιστα φέρνουν ως παράδειγμα τη συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωράκο, μια συνάντηση που οδήγησε σε αναστολή των κινητοποιήσεων.

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την εξέλιξη με τις λαϊκές αγορές, σε αντιδιαστολή με τη στάση των αγροτών στα μπλόκα ανέφεραν: "βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό".

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «Χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεστάλη επ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».

