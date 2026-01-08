Μπλόκα αγροτών: Μαζικό κλείσιμο σε Εθνικές Οδούς, διόδια και σήραγγες – Κλειστοί δρόμοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους συμπληρώνοντας 40 ημέρες στους δρόμους και επισημαίνουν ότι η εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά τους αιτήματα. Μάλιστα, διαμηνύουν ότι «θα κάνουμε πράξη την ακραία στάση μας» και κλείνουν Εθνικές Οδούς, διόδια, τελωνεία και σήραγγες, «κόβοντας» στα δύο την Ελλάδα.

Φωτορεπορτάζ – Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Τα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου Βοιωτίας και της Σκάλας Αταλάντης, έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της Eθνικής Oδού Αθηνών – Λαμίας στο 90ό, στο 114ο και στο 145ο χιλιόμετρο αντίστοιχα, με την κυκλοφορία να διεξαγάγεται από παραδρόμους, οι οποίοι πάντως αναμένεται και αυτοί να κλείσουν μετά το μεσημέρι.

Από τα διόδια της Θήβας, διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι, θα κλείσουν. Στο σημείο βρίσκονται άνδρες των ΜΑΤ και κλούβες, προκειμένου να εφαρμόσουν την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου εάν αποδειχτεί παρακώλυση μετακινήσεων.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες, απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο – Κλειστοί δρόμοι από τα Μάλγαρα έως την Κρήτη

Λίγο μετά τις 13:00, έφτασε το κομβόι από τρακτέρ κι αγροτικά μηχανήματα στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ξεκίνησαν τον αποκλεισμό του σημείου για 48 ώρες, όπως αποφασίστηκε και στη γενική συνέλευση της Τετάρτης στο μπλόκο της Νίκαιας.

Περίπου 140 τρακτέρ έφτασαν στο σημείο με κόρνες, ενώ, αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Νίκαιας έκαψαν μπάλες με άχυρο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν επίσης, τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όπως είχαν προαναγγείλει, με προοπτική να είναι κλειστή για δύο μέρες, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα διόδια των Μαλγάρων. Κλειστές θα μείνουν οι σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από τη Νίκαια της Λάρισας. Ακόμη, αποκλεισμένα θα είναι ο κόμβος της Χαλκηδόνας και το τελωνείο των Ευζώνων για 48 ώρες.

Αγρότες έκλεισαν την είσοδο – έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας προς την Εγνατία αλλά και την Παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Άργους, στα Δερβενάκια.

Στην Κρήτη, το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προχωρά σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ έως τις 16:00, ενώ, αύριο (09/01) η κινητοποίηση θα συνεχιστεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 10:00 και αποκλεισμό της εφορίας Χανίων έως το βράδυ.

Αύριο, στις 16:00, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, στον κόμβο των Πεζών. Τέλος, στις 20:00 της Κυριακής αναμένεται να συνεδριάσει στο Ηράκλειο το διοικητικό συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Μαρινάκης: «Αν εμποδιστεί η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, η κυβέρνηση θα επέμβει άμεσα»

«Αναγκαία προϋπόθεση για τον διάλογο οι ανοιχτοί δρόμοι, δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών αλλά όλων των πολιτών», επανέλαβε σήμερα (08/01) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν έχουμε πει ποτέ “όχι” στον διάλογο και ο πρωθυπουργός είναι διαθέσιμος, αλλα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα μέτρα. Πρέπει η αντιπροσωπεία να είναι από όλη την Ελλάδα και να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να γίνει».

«Όσο δικαίως ζητάει φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης, δικαίως το ζητά και ο φούρναρης, ο επαγγελματίας, το νοικοκυριό», είπε και μίλησε για εφαρμογή του νόμου από τη δικαιοσύνη. «Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά εκείνη επιλέξει», τόνισε.

Διαβάστε επίσης