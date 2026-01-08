«Νεκρώνουν» εθνικές οδοί και παρακαμπτήριες: Πού έχουν αποκλειστεί οι αυτοκινητόδρομοι

«Νεκρώνουν» εθνικές οδοί και παρακαμπτήριες για 4 μέρες από τις κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις των τελικών μέτρων.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διεμήνυσε από την ενημέρωση κυβερνητικών συντακτών: «Αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο οι ανοιχτοί δρόμοι, δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών αλλά όλων των πολιτών».

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στο διάλογο και ο πρωθυπουργός είναι διαθέσιμος, αλλα΄δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα μέτρα. Πρέπει η αντιπροσωπεία να είναι από όλη την Ελλάδα και να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται δεν μπορεί να γίνει» πρόσθεσε και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις!

«Όσο δικαίως ζητάει φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης, δικαίως το ζητάει και ο φούρναρης, ο επαγγελματίας, το νοικοκυριό» ,είπε και μίλησε για εφαρμογή του νόμου από τη δικαιοσύνη.

Αγροτικό μπλόκο στη Θήβα.

Ήδη τα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου Βοιωτίας και της Σκάλας Αταλάντης, έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο 90ο, στο 114ο και στο 145ο χλμ, αντίστοιχα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παραδρόμους, οι οποίοι πάντως αναμένεται και αυτοί να κλείσουν μετά το μεσημέρι.

Διακοπή κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν επίσης, σύμφωνα με το epirusgate.gr, τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όπως είχαν προαναγγείλει, με προοπτική να είναι κλειστή για δύο μέρες, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κινητοποίηση αγροτών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Eurokinissi

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα διόδια των Μαλγάρων. Κλειστές θα μείνουν οι σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από τη Νίκαια της Λάρισας. Αποκλεισμός στον κόμβο της Χαλκηδόνας και κλειστό το Τελωνείο των Ευζώνων για 48 ώρες.

Αγρότες κλείνουν την είσοδο-έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας προς την Εγνατία.

Aγρότες έκλεισαν επίσης τον δρόμο, στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους, στα Δερβενάκια.

Στην Κρήτη σήμερα από τις 14:00 έως τις 16:00 το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, ενώ αύριο Παρασκευή, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 10 το πρωί και αποκλεισμό της Εφορίας Χανίων έως το βράδυ.

Αύριο, στις 16:00 το απόγευμα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση, στον κόμβο των Πεζών.

Τέλος, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να συνεδριάσει στο Ηράκλειο το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με το epirugate, μέτρα της ΕΛΑΣ στο μπλόκο των αγροτών πριν την Κακαβιά βρίσκονται σε ισχύ.

Χατζηδάκης: «Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση, η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής»

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

«Οι αγρότες θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Απομονώνονται από την ευρύτερη κοινωνία. Η κυβέρνηση μίλησε ξεκάθαρα, ανέλαβε τις ευθύνες της, και από εδώ και πέρα αυτό που γίνεται βλάπτει τόσο την εθνική οικονομία όσο κι εκείνους. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής», προσέθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σκληρά κομματικά στελέχη, αλλά και ηπιότεροι και κυρίως όλοι εκείνοι που βλέπουν ότι η λογική «δεν συζητώ» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

«Πριν από μερικούς μήνες συζητούσαν μαζί μας. Δεν γίνεται να λες “έχω αιτήματα αλλά δεν συζητώ”. Αυτό ξεπερνά την κοινή λογική. Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης. Κάποια μπλόκα έχουν στείλει αιτήματα για συνάντηση με την κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες», ολοκλήρωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «ανταρσία του κράτους»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «θέλω, έστω και την ύστατη στιγμή, με όποια δύναμη έχει η φωνή μου, που δεν ξέρω αν έχει καμία επιρροή στους ανθρώπους αυτούς, για να είμαι ειλικρινής, να τους πω να σταματήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, το γεγονός να κόβουν την Ελλάδα στα δύο χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μία διαμαρτυρία. Ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης της διαμαρτυρίας, είναι μία κανονική ανταρσία κατά του κράτους», μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105.8.

Ακόμη, είπε ότι «είναι μία κατάφωρη παραβίαση του νόμου, μία κατάφωρη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι, όσο σπουδαίος κι αν είναι ο αγροτικός κόσμος, που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολοίπων και να προσέλθουν στον διάλογο χωρίς να είναι οι δρόμοι κλειστοί. Γιατί διάλογος με τους δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να γίνει. Δεν το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η λογική».

«Θα σας έλεγα ότι στην αρχή, αυτή η διαμαρτυρία είχε κάποια λογικά ερείσματα και ο κόσμος ήταν λογικό να την είδε αρχικά και με μία συμπάθεια. Πλέον, εδώ νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε όριο· έχουν μπει σε μία λογική μεταξύ τους “ποιος θα φανεί πιο επαναστάτης”», είπε επιπλέον.

