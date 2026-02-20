Επεισόδια στον ημιτελικό κυπέλλου μπάσκετ στη Σερβία – Διακοπή στον αγώνα

Ξέφυγε η κατάσταση στον ημιτελικό κυπέλλου Σερβίας στο μπάσκετ, όπου η Παρτίζαν αντιμετώπιζε την Μέγκα. Το ματς ήταν στο 61-47 υπέρ της Μέγκα, όταν όπως μεταδίδουν τα Media της χώρας, οι φίλοι της ομάδας του Βελιγραδίου άρχισαν να βρίζουν τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας, χωρίς όμως να ηρεμήσουν τα πράγματα. Οι φίλοι της Παρτίζαν άρχισαν να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι διαιτητές για τα αποδυτήρια.

Η απόφαση των διαιτητών, ήταν μερική εκκένωση του γηπέδου, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η αναμέτρηση.