Γερμανία: Σκεπτικός για επέκταση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στα Στενά του Ορμούζ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, που έχει την έδρα της στη Λάρισα, έχει στόχο τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοϊα στην Ευθρά Θάλασσα 

Γερμανία: Σκεπτικός για επέκταση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στα Στενά του Ορμούζ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την ενδεχόμενη επέκταση της ναυτικής αποστολής «Άσπιδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Βαντεφουλ δήλωσε ότι η αποστολή για τη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα «δεν ήταν αποτελεσματική». «Και γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς το αν η επέκταση της αποστολής Aspides στο Στενό του Ορμούζ θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη ασφάλεια», δήλωσε σε συνέντευξή του στον γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ARD.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συνάντηση των χωρών της G7 (Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία), ότι η ομάδα ήθελε να προετοιμάσει μια αποστολή συνοδείας πετρελαιοφόρων και φορτηγών πλοίων με πολεμικά πλοία. «Οι συνθήκες για αυτό δεν υπάρχουν προς το παρόν. Το στενό είναι μια εμπόλεμη ζώνη, αλλά αυτό το έργο πρέπει να οργανωθεί. Το έχουμε προτείνει», δήλωσε ο Μακρόν.

Ωστόσο, το Παρίσι σκοπεύει να δράσει μόνο μετά το τέλος του πολέμου κατά του Ιράν.

Εκπρόσωποι από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα υιοθετούν πλέον μια πολύ επιφυλακτική στάση μετά τις πρόσφατες πιέσεις του Τραμπ.

Το σημαντικό τώρα, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Ενεργειακής Ασφάλειας Εντ Μίλιμπαντ, είναι «να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση».

Ένας Ιάπωνας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι νομικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη ιαπωνικών πολεμικών πλοίων είναι «εξαιρετικά υψηλές». Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας εξέδωσε επίσης μια αόριστη απάντηση: Η Σεούλ παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις του Τραμπ και θα «εξετάσει διεξοδικά το ζήτημα σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Ωστόσο, μεταξύ των εταίρων της ΕΕ ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με το εάν η ναυτική αποστολή «Aspides», που έχει σχεδιαστεί για την προστασία της πολιτικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να επεκταθεί στο Στενό του Ορμούζ.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι ενώ το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Δευτέρας, πιθανότατα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η Γαλλία, ειδικότερα, υποστηρίζει την επέκταση της αποστολής «Aspides» της ΕΕ τις τελευταίες ημέρες. Οι Financial Times μετέδωσαν για πρώτη φορά αυτές τις σκέψεις την Κυριακή.

Η επιχείρηση Aspides ξεκίνησε το 2024 επειδή οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές Χούθι επιτίθονταν σε διεθνή εμπορικά πλοία από την Υεμένη, διακόπτοντας την εμπορική διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας με την έντονη κυκλοφορία.

Από γερμανική οπτική γωνία, η επέκταση της υπάρχουσας αποστολής της ΕΕ στο Στενό του Ορμούζ θα δημιουργούσε μια νέα κατάσταση. Η γερμανική κυβέρνηση θα χρειαζόταν ξεχωριστή κοινοβουλευτική εντολή για να συμμετάσχει η Bundeswehr σε έναν διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Δεδομένης της μάλλον έντονης αποστασιοποίησης της γερμανικής κυβέρνησης από τη στρατιωτική επιχείρηση του Τραμπ κατά του Ιράν, αυτό φαίνεται προς το παρόν εξαιρετικά απίθανο, καθώς το Βερολίνο θα τάχθηκε συμβολικά στο πλευρό των ΗΠΑ. Επιπλέον, η συμμετοχή σε έναν λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων» είναι νομικά αμφιλεγόμενη.

Ωστόσο, εάν η ΕΕ αποφασίσει να επεκτείνει την υπάρχουσα εντολή για την «Aspides», προκύπτει μια νέα κατάσταση. Η Γερμανία συμμετέχει ήδη στην αποστολή, αλλά η εστίασή της είναι στην Ερυθρά Θάλασσα και όχι στο Στενό του Ορμούζ. Μια εντολή της ΕΕ που θα επέτρεπε επίσης επιχειρήσεις εκεί σίγουρα θα παρείχε τη βάση για μια γερμανική εντολή ή για μια τροποποίηση του υφιστάμενου ψηφίσματος της Μπούντεσταγκ.

Την Κυριακή, Γερμανοί διπλωμάτες εξακολουθούσαν να αμφιβάλλουν έντονα για το αν η αποστολή της ΕΕ θα επεκταθεί γρήγορα. Μέχρι στιγμής, μόνο η Γαλλία πιέζει για αλλαγή στην εντολή.

