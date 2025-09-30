Υεμένη – Επιχείρηση «Ασπίδες»: Στη φρεγάτα «Σπέτσαι» 10 μέλη του πλοίου που δέχθηκε επίθεση

Στο Τζιμπουτί μεταφέρθηκε το πλήρωμα του ολλανδικού εμπορικού πλοίου Minervagracht, το οποίο δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης στον κόλπο του Άντεν, το απόγευμα της Δευτέρας (29/09).

Με τη συνδρομή μελών της επιχείρησης «Ασπίδες», η οποία κλήθηκε να συνδράμει μετά το σοβαρό συμβάν, 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του πλοίου, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο.

«Καλούνται όλα τα πλοία που διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή να προχωρούν με ιδιαίτερη προσοχή. Ναυτικά μέσα εκτέλεσαν με επιτυχία επιχείρηση SOLAS (Safety of Life at Sea – Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα)», τονίζεται στην επίσημη ενημέρωση.

Η κατανομή του διασωθέντος προσωπικού έγινε ως εξής:

Δέκα (10) άνθρωποι επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα «Σπέτσαι».

Οκτώ (8) άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε γαλλική φρεγάτα.

Ένας (1) άνθρωπος, σοβαρά τραυματισμένος, διεκομίσθη απευθείας στο Τζιμπουτί με γαλλικό ελικόπτερο.

Όπως επισημαίνεται ακόμη, η επιχείρηση «Ασπίδες» παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην προστασία της ζωής των ναυτικών, ενισχύοντας την ασφάλεια στη θάλασσα και διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους κρισιμότερους και πλέον ευάλωτους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους.