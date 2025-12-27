H Changan γιορτάζει τα 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα

Με ένα ιστορικό ορόσημο, την παραγωγή 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Changan Automobile Group ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή της πορεία, επενδύοντας στρατηγικά στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την ηλεκτροκίνηση.

Το επετειακό όχημα που κύλησε από τη γραμμή παραγωγής ήταν ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition, στο υπερσύγχρονο AVATR Digital Intelligence Factory, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τον τεχνολογικό προσανατολισμό του κινεζικού ομίλου.

Διαβάστε επίσης