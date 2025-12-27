Κρήτη: Διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος νότια της Γαύδου

Άλλη μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του Λιμενικού σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Χθες, Παρασκευή (26/12), άλλοι 361 μετανάστες εντοπίστηκαν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από πλωτό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.