Τροχαίο στην Πάτρα: Όχημα «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο και η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή, ενώ επί τόπου βρέθηκε η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο: