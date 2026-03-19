«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Χατζιδάκι

Snapshot Το τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων» κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι.

Το νέο τραγούδι βασίζεται σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, και ερμηνεύεται από τη Μαριάνα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη.

Η αλλαγή τίτλου έγινε για να αποφευχθεί σύγχυση με την ορχηστρική μελωδία του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα».

Οι στίχοι του Αλκη Αλκαίου ήταν αφιερωμένοι στον Μάνο Χατζιδάκι και αποτυπώνουν την ποιητική του οπτική πάνω στην ταινία. Snapshot powered by AI

Σε αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού «Το βαλς των χαμένων ονείρων», το οποίο ερμηνεύουν η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης προχωρά η δισκογραφική εταιρεία των δύο καλλιτεχνών.

Η συγκεκριμένη δημιουργία, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, μετονομάζεται πλέον σε «Το Βαλς των ονείρων». Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo, η τροποποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα που απηύθυνε ο Γιώργος Χατζιδάκις, κληρονόμος του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, προς τους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου.

Ακούστε τις δύο εκτελέσεις του νέου τραγουδιού:

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχει η εμβληματική ορχηστρική μελωδία που συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις για την κινηματογραφική ταινία «Χαμένα όνειρα». Από την άλλη, το νέο τραγούδι βασίστηκε σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και γνώρισε ταχύτατα τεράστια εμπορική απήχηση, κατακτώντας την προτίμηση του κοινού.

Σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του στιχουργού, όταν ο Άλκης Αλκαίος έγραψε το εν λόγω ποίημα, επέλεξε τον αρχικό τίτλο θέλοντας να το αφιερώσει στον Μάνο Χατζιδάκι. Αποτέλεσε πιθανότατα τη δική του ποιητική οπτική πάνω στην ομώνυμη ταινία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το σωζόμενο χειρόγραφο του δημιουργού.

Ωστόσο, με γνώμονα τη διαχρονική αξία του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και την παράλληλη επιτυχία της νέας κυκλοφορίας, κρίθηκε απαραίτητο από όλες τις πλευρές να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση. Επισφραγίζοντας αυτή τη συναινετική εξέλιξη, επιλέχθηκε η νέα ονομασία με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Άλλωστε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Άλκης Αλκαίος μέσα από τους στίχους του τραγουδιού, «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη».

