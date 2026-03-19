«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Χατζιδάκι

Το νέο τραγούδι βασίστηκε σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου ο οποίος θέλησε να το αφιερώσει στον Μάνο Χατζιδάκι

Μίλτος Τσεκούρας

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Χατζιδάκι
Ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Άλκης Αλκαίος (ένθετη)
  • Το τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων» κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι.
  • Το νέο τραγούδι βασίζεται σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, και ερμηνεύεται από τη Μαριάνα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη.
  • Η αλλαγή τίτλου έγινε για να αποφευχθεί σύγχυση με την ορχηστρική μελωδία του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία «Χαμένα όνειρα».
  • Οι στίχοι του Αλκη Αλκαίου ήταν αφιερωμένοι στον Μάνο Χατζιδάκι και αποτυπώνουν την ποιητική του οπτική πάνω στην ταινία.
Σε αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού «Το βαλς των χαμένων ονείρων», το οποίο ερμηνεύουν η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης προχωρά η δισκογραφική εταιρεία των δύο καλλιτεχνών.

Η συγκεκριμένη δημιουργία, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, μετονομάζεται πλέον σε «Το Βαλς των ονείρων». Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo, η τροποποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα που απηύθυνε ο Γιώργος Χατζιδάκις, κληρονόμος του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, προς τους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχει η εμβληματική ορχηστρική μελωδία που συνέθεσε ο Μάνος Χατζιδάκις για την κινηματογραφική ταινία «Χαμένα όνειρα». Από την άλλη, το νέο τραγούδι βασίστηκε σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και γνώρισε ταχύτατα τεράστια εμπορική απήχηση, κατακτώντας την προτίμηση του κοινού.

Σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του στιχουργού, όταν ο Άλκης Αλκαίος έγραψε το εν λόγω ποίημα, επέλεξε τον αρχικό τίτλο θέλοντας να το αφιερώσει στον Μάνο Χατζιδάκι. Αποτέλεσε πιθανότατα τη δική του ποιητική οπτική πάνω στην ομώνυμη ταινία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το σωζόμενο χειρόγραφο του δημιουργού.

Ωστόσο, με γνώμονα τη διαχρονική αξία του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και την παράλληλη επιτυχία της νέας κυκλοφορίας, κρίθηκε απαραίτητο από όλες τις πλευρές να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση. Επισφραγίζοντας αυτή τη συναινετική εξέλιξη, επιλέχθηκε η νέα ονομασία με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Άλλωστε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Άλκης Αλκαίος μέσα από τους στίχους του τραγουδιού, «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη».

Διαβάστε επίσης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άνδρας πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία ενέκρινε προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων για 20 μέρες

14:02ΥΓΕΙΑ

Τρώτε αρκετές φυτικές ίνες; Πώς επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Γεωργιάδη στους «επαγγελματίες μίζερους» για το 1566: «Το φτιάξαμε και δουλεύει»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυξήθηκαν σε 27 τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας 

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ' αγαπάω»: Η συγκινητική εξομολόγηση ενός γιου για τον πατέρα που έχασε ξαφνικά

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι ηγέτες της ΕΕ να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να μη δρουν ως υποτελείς του Τραμπ

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων η χώρα μας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ζητά μορατόριουμ και διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Μερτς: Συγχαρητήρια στον Τραμπ που έστειλε μήνυμα για το τέλος των εχθροπραξιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβεβαίωσεις νέων Μητροπολιτών, ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα

13:31ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Σφυροκοπούν θέσεις της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij σε όλο το Ιράν

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τέσσερις τροπολογίες για την ακρίβεια από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ τα διυλιστήρια;»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ζευγάρι έκανε μικροκλοπές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα… με μωρό ενός έτους αγκαλιά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή – Θα λέω την άποψή μου για να ξεκολλήσουμε τη βελόνα»

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Κοινή γραμμή για την ενεργειακή κρίση αναζητούν οι «27» - Διχάζει το σύστημα εμπορίας ρύπων

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Είμαι έτοιμος να καλέσω τον Ερντογάν σε άτυπη ευρωπαϊκή Σύνοδο στη Κύπρο τον Απρίλιο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός παιδιού ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο με λεωφορείο

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Μάκρη: Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «ανοίγουν πυρ» στη μέση του δρόμου - Βίντεο ντοκουμέντο

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη του πασίγνωστου τράπερ στους δρόμους των Πατησίων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

13:30LIFESTYLE

«Το βαλς των χαμένων ονείρων»: Το τραγούδι αλλάζει τίτλο έπειτα από επιθυμία του γιου του Μάνου Χατζιδάκι - Οι αδημοσίευτοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

13:17LIFESTYLE

Αντιδρά η Μαλλιωτάκη κατά της Ηλιάδη: «Λέει ψέματα, σε εμένα δεν σήκωσε ποτέ χέρι ο Μπάμπης»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ