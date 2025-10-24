Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»

«Εμοιαζε να φλέγεται όταν εξηγούσε πώς ήθελε να πεις μιας δημιουργία του», λέει για τον σπουδαίο συνθέτη

Newsbomb

Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»
Μάνος Χατζηδάκις - Νάνα Μούσχουρη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την πρώτη της συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκι, το πώς ενέπνεε τους καλλιτέχνες να μεγαλουργήσουν με το έργο του, αλλά και το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», μίλησε η Νάνα Μούσχουρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του κορυφαίου μουσικού.

Στην πρώτη τους συνάντηση, όπως θυμάται η Νάνα Μούσχουρη είχαν ηχογραφήσει μαζί το τραγούδι «Πίσω από τις Τριανταφυλλιές». «Εμοιαζε να φλέγεται όταν εξηγούσε πώς ήθελε να πεις μιας δημιουργία του», γράφει η Νάνα Μούσχουρη και συνεχίζει εξηγώντας πως αυτή η ορμή του ενέπνεε τους τραγουδιστές να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

«Ο Μάνος έγραψε ‘Τα παιδιά του Πειραιά’ νότα-νότα μαζί μου», γράφει η ίδια και εξηγεί αναλυτικά πώς συνέβη ενώ επίσης, εξομολογείται, πως το αγαπημένο της τραγούδι είναι το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» σε μουσική Μάνου Χατζηδάκι και στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Ολόκληρο το κείμενο της Νάνας Μούσχουρη

O Χατζιδάκις υπήρξε για μένα ο μεγάλος μου δάσκαλος. Βγήκα στο τραγούδι χάρη στον Μίμη Πλέσσα, όμως μια μέρα μου είπαν ότι ήθελε να με δει ο Μάνος, ο οποίος ήταν ήδη πολύ γνωστός. Ηταν μεγάλη τιμή και μεγάλη έκπληξη και πέραν της χαράς ένιωσα και φόβο. Τον συνάντησα στα γραφεία της Φίνος Φιλμ, ήταν καθισμένος στο πιάνο και άρχισε να μου παίζει μια μελωδία για να την τραγουδήσω. Μετά μου έδωσε και τα λόγια. Περάσαμε πολλή ώρα μαζί και στο τέλος είχε ένα τραγούδι, το οποίο το ηχογράφησε. Ηταν το «Πίσω από τις Τριανταφυλλιές».

Εγινε φίλος μου, ακόμη και κουμπάρος μου – με πάντρεψε με τον πρώτο μου σύζυγο, τον κιθαρίστα Γιώργο Πετσίλα – αλλά ήταν πιο πολύ κάτι σαν μεγάλος μου αδελφός. Μου έδινε συνεχώς οδηγίες. Είχε πάθος με τη μουσική. Εμοιαζε να φλέγεται όταν εξηγούσε πώς ήθελε να πεις μιας δημιουργία του. Αυτό ήταν και το πιο πολύτιμο μάθημα που πήρα από εκείνον· το να μην αρκούμαι ποτέ στη μετριότητα. Ηταν τελειομανής. Τον ενοχλούσε νομίζω που ο ίδιος δεν μπορούσε να τραγουδήσει επειδή δεν είχε καλή άρθρωση και ήταν πάρα πολύ απαιτητικός. Δεν θα σε άφηνε να σταματήσεις αν δεν είχες φτάσει στο αποτέλεσμα που ήθελε, voila.

Ο Μάνος έγραψε «Τα παιδιά του Πειραιά» νότα-νότα μαζί μου. Ημασταν στου «Φλόκα», το στέκι τότε της παρέας, και παραπονιόταν στον Γκάτσο ότι δεν μπορούσε να βρει ιδέες για ένα τραγούδι που χρωστούσε στον Ζυλ Ντασσέν για μία ταινία. Γύρισα στο σπίτι αρκετά μετά τα μεσάνυχτα, με είχε συνοδεύσει ο Γκάτσος, και δεν είχα καλά-καλά προλάβει να ανοίξω την πόρτα, όταν η μητέρα μου μού είπε ότι ο Χατζιδάκις τηλεφώνησε και ήθελε να πάω γρήγορα στο σπίτι του. Πήρα ένα ταξί και έτρεξα. Ως τότε χρησιμοποιούσα το λεωφορείο και το τραμ.

Ηταν πολύ νευρικός όταν τον βρήκα. Η κυρία Χατζιδάκι ήταν σχεδόν τρομοκρατημένη. Αρχισε να παίζει τις νότες καθισμένος στο σκαμπό στο πιάνο και μου ζήτησε να πω τις λέξεις: «Απ’ το παράθυρό μου στέλνω…». Λίγη ώρα αργότερα το τραγούδι ήταν έτοιμο. Τον έβλεπα όμως πολύ φορτισμένο συναισθηματικά από τη συγκίνηση της δημιουργίας. Γύρω στις 7 το πρωί ήρθαν η Μελίνα Μερκούρη και ο Ντασσέν, με τις πιζάμες, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα, για να το ακούσουν and the rest is history, που λέμε.

Αν υπάρχει ένα τραγούδι του που να με συγκινεί πιο πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα; Το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Εμφανιζόμουν θυμάμαι σε ένα κέντρο τότε και έκλεινα το πρόγραμμά μου με αυτό το κομμάτι. Ο Γκάτσος ένα βράδυ με πήρε παράμερα και μου είπε: «Ακουσε να σου πω, έχω την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνεις τι τραγουδάς». Και του λέω: «Γιατί, κύριε Γκάτσο; Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το τραγουδάω με τον δικό μου τον τρόπο. Αλλά θα προσπαθήσω κι άλλο». Ηξερα ότι με συνέκρινε με τη Μελίνα που το είχε πει με πολύ θεατρικό τρόπο στην παράσταση «Λεωφορείον ο Πόθος». Ηρθε και με άκουσε μερικές φορές ακόμη, μια νύχτα μάλιστα έφερε και τον Χατζιδάκι μαζί του και στο τέλος μου είπαν: «Εντάξει, το τραγούδι είναι πια δικό σου».

Ξέρετε, ο Μάνος στην αρχή δεν ήθελε καθόλου να πάω στο εξωτερικό. Το 1961 είχε γράψει τη μουσική για το γερμανικό ντοκιμαντέρ «Ελλάς, η Χώρα των Ονείρων», το soundtrack είχε μέσα πέντε τραγούδια που τα ερμήνευσα εγώ, το «Αθήνα», το «Πέλαγο είναι βαθύ», το «Τώρα που πας στην ξενιτιά» αλλά και το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές» που έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες όλης μου της καριέρας. Ακούγοντάς το οι γερμανοί παραγωγοί στα ελληνικά διαισθάνθηκαν τη δυναμική του και μου πρότειναν να το πω στα γερμανικά ως «Weisse Rosen aus Athen» («Τα λευκά ρόδα της Αθήνας»). Ο Μάνος ήταν πολύ αρνητικός, όμως εγώ βρήκα το σθένος και επέμεινα. Τελικά γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε λίγες εβδομάδες και αποτέλεσε τον πρώτο χρυσό δίσκο που πήρα στη ζωή μου. Το ίδιο τραγούδι το είπα και στα γαλλικά αλλά και στα αγγλικά, ως «White Rose of Athens», ακόμα και στα κορεατικά. Με αυτό το τραγούδι μπορώ να πω πως ξεκίνησε η καριέρα μου εκτός Ελλάδας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, το 1987 συγκεκριμένα, ξαναβρεθήκαμε καλλιτεχνικά. Κάναμε μαζί συναυλίες – στο Καλλιμάρμαρο πρώτα και στο Καστελλόριζο, στην Κόνιτσα και στην Καλαμάτα – αλλά και τον δίσκο «Οι Μύθοι μιας Γυναίκας» σε στίχους του Γκάτσου. Είχαμε μεγαλώσει, ζούσα ήδη για πολλά χρόνια μόνιμα στο εξωτερικό και όπως μπορείτε να φανταστείτε δεν είχαμε την ίδια σχέση όπως στα νεανικά μας χρόνια, όμως όποτε κι αν βρισκόμαστε με τον Μάνο για μένα ήταν θεός. Ο Χατζιδάκις ήταν άλλωστε πάντοτε δίπλα μου. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο ο συνθέτης αυτών των τραγουδιών μου. Κάθε φορά που ανέβαινα στη σκηνή, ένιωθα ότι ήταν εκεί να με καθοδηγεί. Και όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιώ πως δεν τραγουδάω πια μόνο για μένα ή για το κοινό, αλλά και για εκείνον

*η συνέντευξη της Νάνας Μούσχουρη δόθηκε στον δημοσιογράφο Γιώργο Νάστο και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Το Βήμα" σε ειδικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και κυκλοφόρησε 19/10/2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφτεί την Τουρκία και θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νεαροί αλλάζουν look στον Βελόπουλο με τη βοήθεια ΑΙ και το TikTok παίρνει «φωτιά»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Το θρυλικό «10» της Αργεντινής αναβιώνει μέσω του εμπορικού brand Maradona

15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην... αντεπίθεση η ΑΕΚ για την υπόθεση Λανουά: «Θα λογοδοτήσουν όσοι μας σπίλωσαν»

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

14:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Η Giga επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Υπάλληλος περιγράφει τον τρόμο που έζησε στη ληστεία των 88 εκατ. ευρώ

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά Δούκα: Σήμερα λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια, το αντίθετο από ό,τι έλεγε χθες

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά

14:39LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης: «Η Αντελίνα είχε πρόταση για εκπομπή αλλά ήταν πολλές οι ώρες και για μένα»

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Hellenic Music Ensemble 2026: Αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο Λαμπέτι

14:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια πολύ λαμπερή γιορτή, ένα party με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων για τον εορτασμό των 50 χρόνων Mr Politia Tennis Club

14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia»

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα (video)

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εκεί όπου η φωτιά δοκίμαζε τις αντοχές, το AQUA Carpatica ήταν παρόν

14:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε στο Εφετείο μητέρα που είχε καταγγελθεί ψευδώς από τα παιδιά της για «βασανιστήρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Τη βίασα, της χτυπούσα το κεφάλι στο ντους, γιατί να μην την σκότωνα;» - Πώς σόκαρε η Αλγερινή στη δίκη για τη φρίκη στη 12χρονη Λόλα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media - Το τελευταίο της βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι καταθέσεις των φίλων της και οι τελευταίες στιγμές της

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Δούκας προσφεύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη

14:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

10:29ΕΘΝΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Τούρκων τα ισραηλινά όπλα της Ελλάδας – Τι παρατήρησαν στην πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok» - Γιατί η μητέρα του κάνει αναφορές στο «Adolescence»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία του

15:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νεαροί αλλάζουν look στον Βελόπουλο με τη βοήθεια ΑΙ και το TikTok παίρνει «φωτιά»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Σταρίδας: Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που έμεινε 48 ώρες στη θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι - Τι υποσχέθηκε στην κόρη του

15:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νάνα Μούσχουρη για τον Μάνο Χατζηδάκι: Πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται πριν καταρρεύσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ