Premier League: «Χωριάτες» άλωσαν το Λονδίνο και η Άστον Βίλα πλησιάζει την κορυφή

Άστον Βίλα για… φίλημα. Οι «χωριάτες» συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Τσέλσι. Κάνοντας ανατροπή και επικρατώντας τελικά με 2-1.

Οι γηπεδούχοι με τον Ζοάο Πέδρο προηγήθηκαν στο 37’ και ήταν σαφώς ανώτεροι μέχρι τις αρχές του δευτέρου μέρους. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι αντέδρασε μετά τη μία ώρα, όταν ο Ισπανός τεχνικός «έριξε» στο ματς τον Γουότκινς.

Στο 63’ η «χρυσή» αλλαγή ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 84’ έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι ανέβηκαν στους 39 βαθμούς και την 3η θέση, απέχοντας μια νίκη από την κορυφή!

Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δημιούργησε ρεκόρ συλλόγου με τις 11 συνεχείς νίκες, εκ των οποίων οι οκτώ στο πρωτάθλημα.

PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90+6’ Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ