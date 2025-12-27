ΕΕ: Ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, αφότου το Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία που αποσχίστηκε από τη Σομαλία το 1991.

Η ΕΕ «επαναβεβαιώνει τη σημασία του σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας σύμφωνα με το Σύνταγμά της και τους καταστατικούς χάρτες της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ανουάρ Ελ Ανουνί.

«Αυτό είναι αναγκαίο για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο το Κέρας της Αφρικής», τόνισε.

«Η ΕΕ ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της Σομαλιλάνδης και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας για την επίλυση μακροχρόνιων διαφορών», συμπλήρωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Το Ισραήλ η πρώτη χώρα παγκοσμίως που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι την απόφαση του Ισραήλ δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Μετά την απόφαση του Ισραήλ, η Σομαλία καταδίκασε μια «σκόπιμη επίθεση» κατά της κυριαρχίας της, ενώ η Αίγυπτος, η Τουρκία, το εξαμελές Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) με έδρα τη Σαουδική Αραβία καταδίκασαν την αναγνώριση.

Σχετική σταθερότητα στην περιοχή

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε.

Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

