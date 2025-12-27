Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

Ενώ έμοιαζε δύσκολο πριν λίγο καιρό, η Γιουβέντους του Λουτσιάνο Σπαλέτι ανεβαίνει διαρκώς και πλέον δεν απέχει μακριά από την πρώτη θέση! Η «γηραιά κυρία» επικράτησε στην έδρα της Πίζα 2-0 για την 17η αγωνιστική.

Ο Καλαμπρέσι με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ στο 73’, με τον Γιλντίζ να «καθαρίζει» το ματς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Έτσι η «Γιούβε» ανέβηκε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την Μίλαν η οποία έχει δύο ματς λιγότερα και είναι στο -1 από την Ίντερ (επίσης έχει δύο ματς λιγότερα).

SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90+5’ Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90+2’ Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ