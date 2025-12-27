Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 στην έδρα της Πίζα και μείωσε την απόστασή της από την κορυφή του Καμπιονάτο.
Ενώ έμοιαζε δύσκολο πριν λίγο καιρό, η Γιουβέντους του Λουτσιάνο Σπαλέτι ανεβαίνει διαρκώς και πλέον δεν απέχει μακριά από την πρώτη θέση! Η «γηραιά κυρία» επικράτησε στην έδρα της Πίζα 2-0 για την 17η αγωνιστική.
Ο Καλαμπρέσι με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ στο 73’, με τον Γιλντίζ να «καθαρίζει» το ματς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
Έτσι η «Γιούβε» ανέβηκε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την Μίλαν η οποία έχει δύο ματς λιγότερα και είναι στο -1 από την Ίντερ (επίσης έχει δύο ματς λιγότερα).
SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
- Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
- Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
- Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90+5’ Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
- Πίζα-Γιουβέντους 0-2
(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90+2’ Γιλντίζ)
- Μίλαν-Βερόνα 28/12
- Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
- Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
- Αταλάντα-Ίντερ 28/12
- Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ίντερ 33 -15αγ.
- Μίλαν 32 -15αγ.
- Γιουβέντους 32 -17αγ.
- Νάπολι 31 -15αγ.
- Ρόμα 30
- Κόμο 27
- Μπολόνια 25 -15αγ.
- Λάτσιο 24 -17αγ.
- Αταλάντα 22
- Ουντινέζε 22 -17αγ.
- Σασουόλο 21
- Κρεμονέζε 21
- Τορίνο 20 -17αγ.
- Κάλιαρι 18 -17αγ.
- Πάρμα 17
- Λέτσε 16
- Τζένοα 14
- Βερόνα 12 -15αγ.
- Πίζα 11 -17αφ.
- Φιορεντίνα 9 -17αγ.