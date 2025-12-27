Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

Η «γηραιά κυρία» επικράτησε 2-0 στην έδρα της Πίζα και μείωσε την απόστασή της από την κορυφή του Καμπιονάτο.

Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
Ενώ έμοιαζε δύσκολο πριν λίγο καιρό, η Γιουβέντους του Λουτσιάνο Σπαλέτι ανεβαίνει διαρκώς και πλέον δεν απέχει μακριά από την πρώτη θέση! Η «γηραιά κυρία» επικράτησε στην έδρα της Πίζα 2-0 για την 17η αγωνιστική.

Ο Καλαμπρέσι με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ στο 73’, με τον Γιλντίζ να «καθαρίζει» το ματς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Έτσι η «Γιούβε» ανέβηκε στη 2η θέση ισοβαθμώντας με την Μίλαν η οποία έχει δύο ματς λιγότερα και είναι στο -1 από την Ίντερ (επίσης έχει δύο ματς λιγότερα).

SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

  • Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

  • Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

  • Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90+5’ Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

  • Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90+2’ Γιλντίζ)

  • Μίλαν-Βερόνα 28/12
  • Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12
  • Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
  • Αταλάντα-Ίντερ 28/12
  • Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ίντερ 33 -15αγ.
  2. Μίλαν 32 -15αγ.
  3. Γιουβέντους 32 -17αγ.
  4. Νάπολι 31 -15αγ.
  5. Ρόμα 30
  6. Κόμο 27
  7. Μπολόνια 25 -15αγ.
  8. Λάτσιο 24 -17αγ.
  9. Αταλάντα 22
  10. Ουντινέζε 22 -17αγ.
  11. Σασουόλο 21
  12. Κρεμονέζε 21
  13. Τορίνο 20 -17αγ.
  14. Κάλιαρι 18 -17αγ.
  15. Πάρμα 17
  16. Λέτσε 16
  17. Τζένοα 14
  18. Βερόνα 12 -15αγ.
  19. Πίζα 11 -17αφ.
  20. Φιορεντίνα 9 -17αγ.
